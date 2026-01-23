Pravda Správy Regióny Opitý vodič nabúral do oplotenia kostola, nafúkal vyše dva promile

Popradskí policajti obvinili 37-ročného muža zo Štrby (okres Poprad), ktorý v stredu 21. januára dopoludnia spôsobil pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu na miestnej komunikácii vo svojej obci. Mužovi namerali vyše dva promile alkoholu, spôsobenú škodu vyčíslili na približne 4 000 eur.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž viedol osobné vozidlo, pričom z viacerých dôvodov prešiel do protismeru, zišiel mimo vozovku a narazil do oplotenia miestneho kostola. „Policajná hliadka ho po príchode na miesto podrobila kontrole vrátane dychovej skúšky, ktorej výsledok dosiahol takmer 2,2 promile alkoholu,“ skonštatovala Ligdayová.

Pri nehode sa nikto nezranil. Majetková škoda na vozidle bola predbežne vyčíslená na približne 1 500 eur, škoda na oplotení kostola na asi 2 500 eur. Policajti 37-ročného muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Následne mu vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

