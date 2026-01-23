Opitý vodič nabúral do oplotenia kostola, nafúkal vyše dva promile

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž viedol osobné vozidlo, pričom z viacerých dôvodov prešiel do protismeru, zišiel mimo vozovku a narazil do oplotenia miestneho kostola. „Policajná hliadka ho po príchode na miesto podrobila kontrole vrátane dychovej skúšky, ktorej výsledok dosiahol takmer 2,2 promile alkoholu,“ skonštatovala Ligdayová.
Pri nehode sa nikto nezranil. Majetková škoda na vozidle bola predbežne vyčíslená na približne 1 500 eur, škoda na oplotení kostola na asi 2 500 eur. Policajti 37-ročného muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Následne mu vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.