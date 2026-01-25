Jeden z navyťaženejších košických mostov je v kritickom stave, statik potvrdil nutnosť výmeny nosníkov. Ak ho zbúrajú, doprava skolabuje

Najnovšie však hrozí, že premávka bude obmedzená ešte viac, ako doteraz. Už niekoľko mesiacov je tu doprava zúžená zo štyroch do dvoch pruhov, pričom maximálna povolená rýchlosť je znížená na 30 km/h. Dokonca 13. decembra minulého roka bola na jeden deň dočasne uzavretá časť Dopravnej ulice pod spomínaným mostom.
Mesto, ktorému most patrí uviedlo, že dôvodom bolo dokončovanie prác na stabilizačných opatreniach. „Ide o prechodné riešenie s cieľom zabrániť zhoršovaniu technického stavu mostnej konštrukcie, kým sa na budúci rok začne s plánovanou rekonštrukciou mosta," uviedol magistrát s tým, že most pravidelne kontroluje statik.
Poškodené nosníky bude treba vymeniť
„Mesto dlhodobo a systematicky rieši havarijný stav mosta, ktorý bol vybudovaný ešte v roku 1969. Denne po ňom prejde vyše 30-tisíc áut a patrí k najfrekventovanejším v meste. Na jeho výstavbu bola použité nosníky typu Vloššák, ktoré spôsobili problémy aj na iných mostoch na Slovensku," vysvetľuje magistrát dôvod súčasných problémov. Svedčí o tom aj fakt, že kvôli spomínaným nosníkom bol most v rokoch 1989 a 2015 rekonštruovaný, čo ale napokon nepostačuje. Obhliadka v roku 2020 definitívne potvrdila, že jednoduchá rekonštrukcia nepostačuje, ale poškodené nosníky bude treba časom vymeniť.
Most na Hlinkovej ulici v Košiciach potrebuje súrne rekonštrukciu, no nezaobíde sa to bez dopravných obmedzení.
Zrejme aj kvôli tomu sa na sociálnych sieťach objavujú správy o tom, že nosníky mosta bude treba naraz zbúrať a postaviť nanovo. To by ale znamenalo úplné odstavenie dopravy v smere na Mier. Boli sme sa na most pozrieť a aj pri bežnom laickom pohľade je jasné, že most je v zlom stave. Na viacerých miestach sú oceľové siete. V jednej časti je podopretý nosnou oceľovou konštrukciou.
Možno otvoria ešte jeden pruh
Most na Hlinkovej ulici je dôležitý hlavne pre obyvateľov mestských častí (MČ) Dargovských hrdinov a sídlisko Ťahanovce. „Zúčastnil som sa na zasadnutí krízového štábu, ktoré bolo na jeseň minulého roka. Zatiaľ viem to, čo je známe, že most potrebuje veľkú opravu," skonštatoval starosta MČ Dargovských hrdinov Dominik Babušík.
Starosta susednej MČ Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát tvrdí, že sa oficiálne s informáciu, že most Hlinková „ide dolu“ nestretol. No zachytil ju na sociálnej sieti. „Na základe vyjadrenia primátora mesta viem, že most bude v nosníkoch opravovaný – prvotné informácie boli, že to potrvá zhruba 13 mesiacov. Navyše vedenie mesta Košice robí všetko preto, aby bolo po posúdení statikom čo najskôr možné otvoriť ešte jeden jazdný pruh," povedal pre Pravdu Ihnát.
Mesto nečakalo kým sa situácia zhorší a ešte pre 3 rokmi spracovalo projekt na opravu mosta. Zámer na rekonštrukciu zverejnilo v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte v októbri 2023. Most sa nachádza v ochrannom pásme železníc. Aj táto skutočnosť spôsobila neprimerane zdĺhavú komunikáciu pri získaní povolení zo strany všetkých partnerov. Zároveň bolo potrebné vysporiadať pozemky pod niektorými piliermi, ktoré nie sú v majetku mesta.
Oslovili sme magistrát s otázkou, či sú zvesti, ktoré sa šíria o moste pravdivé. Do uzávierky sme odpoveď nedostali. Akonáhle pošle mesto odpoveď, uverejníme ju. Pred zhruba mesiacom magistrát avizoval, že mesto čaká na získanie stavebného povolenia a následne je pripravené vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta. Tá by potom mala začať v priebehu jari tohto roka. „Na rekonštrukciu je v rozpočte vyčlenená suma viac ako 7,4 milióna eur. Predpokladaná hodnota celej rekonštrukcie mosta predstavuje 10,7 milióna eur, pričom výslednú sumu určí pripravované verejné obstarávanie," dodal vtedy na záver magistrát.