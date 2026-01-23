Pravda Správy Regióny Pri Pereši sa zrazil autobus s nákladným autom, ktorého vodič nafúkal

Pri Pereši sa zrazil autobus s nákladným autom, ktorého vodič nafúkal

Na hlavnej ceste pri Pereši v smere do centra Košíc došlo v piatok ráno k zrážke nákladného auta s autobusom. Pri nehode nedošlo k žiadnym zraneniam. Vodič nákladného auta však nafúkal 0,37 promile alkoholu. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

23.01.2026 11:41
„Podľa doterajších zistení vodič nákladného vozidla pravdepodobne pri prechádzaní z pripájacieho pruhu do priebežného jazdného pruhu nedal prednosť vodičovi autobusu, následkom čoho došlo k zrážke vozidiel,“ spresnila.

Po výsledku dychovej skúšky vodičovi nákladného motorového vozidla ďalšiu jazdu zakázali a zadržali mu vodičský preukaz. „O tom, kedy bude opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ doplnila Illésová.

Zrážka spôsobila kolóny, cesta je už plne prejazdná.

