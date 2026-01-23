Pri Pereši sa zrazil autobus s nákladným autom, ktorého vodič nafúkal

„Podľa doterajších zistení vodič nákladného vozidla pravdepodobne pri prechádzaní z pripájacieho pruhu do priebežného jazdného pruhu nedal prednosť vodičovi autobusu, následkom čoho došlo k zrážke vozidiel,“ spresnila.
Po výsledku dychovej skúšky vodičovi nákladného motorového vozidla ďalšiu jazdu zakázali a zadržali mu vodičský preukaz. „O tom, kedy bude opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ doplnila Illésová.
Zrážka spôsobila kolóny, cesta je už plne prejazdná.Čítajte viac Záchranári na juhu Moravy vyhlásili traumaplán, polícia hlási vyše sto nehôd