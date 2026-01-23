Kritika rekonštrukcie breznianskej plavárne spustila lavínu reakcií. Primátor hovorí o klamstvách

Tému plavárne a nespokojnosť s tým, ako a za koľko v Brezne postupujú práce na jej obnove, otvoril okresný predseda strany Demokrati a zároveň neúspešný kandidát na primátora Brezna Michal Dolňan.
„Na vlastné oči, cez kopec, som sa bol presvedčiť, či sa dá postaviť kvalitná plaváreň v malom meste od položenia základného kameňa za rok a pol a ešte za oveľa nižšiu cenu ako v Brezne,“ uviedol s tým, že si išiel zaplávať do Liptovského Hrádku. Upozornil, že tam majú nový a moderný objekt s 25-metrovým bazénom, ktorého výstavbu realizovalo spomínané mestečko.
„V porovnaní s tým sa v Brezne boríme s nekonečnou rekonštrukciou našej starej plavárne,“ pokračoval Dolňan narážajúc na to, že s prácami začali v máji 2024 a stále nie sú dokončené. Zároveň poukázal na to, že prvotná suma týchto prác bola vyčíslená na 4,5 milióna, no rôznymi dodatkami sa to vyšplhalo na momentálnych 8,2 milióna eur. Vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad tým, či je lepšia výstavba novej plavárne na zelenej lúke za 3,4 milióny eur, ako to urobili v Liptovskom Hrádku, alebo rekonštruovať starú za podstatne vyššiu sumu.
Podá trestné oznámenie
Miestni na jeho slová reagujú rôzne. Niektorí mu dávajú za pravdu s tým, že z mestského rozpočtu sa rozhadzuje dobre. Sú tiež zvedaví, o koľko sa cena ešte navýši. Väčšina však pripomína, že hlavným kritikom je v tomto prípade neúspešný kandidát v komunálnych voľbách. „Pán Dolňan nevie prehltnúť, že sa nestal primátorom a len škodí po celom okolí,“ mieni mladý muž, ktorý sa predstavil ako Tomáš.
Ďalší Brezňan, Peter, poukazuje na to, že len sanácia pôvodnej plavárne by stála nemalé peniaze. „A ako dlho by bola odstavená?“ pýta sa. „Mne sa retroplaváreň pozdáva z pohľadu architektúry. Neviem síce, čo sú nákladové položky pre 8,2 milióna eur, ale určite by nová plaváreň v Brezne nestála len 5 miliónov,“ predpokladá. Vzápätí Dolňanovi odporučil, že ak je rekonštrukcia predražená, má dať trestné oznámenie za porušenie zákona pri správe verejného majetku.
Dolňan uisťuje, že téme sa bude naďalej venovať, pričom podá aj spomínané trestné oznámenie. „Lebo tá škoda, ktorá sa javí, že tam vznikla, je výrazná,“ podotkol. „Nijako to nesúvisí s mojimi prehratými voľbami. Keď niektorí ľudia reagujú na jednu a tú istú vec, ktorá s touto stavbou a zmluvným vzťahom nemá nič, už to začína pôsobiť prinajmenšom zvláštne,“ dodal.Čítajte aj Úzke tunely ako dôvod dopravného kolapsu? Štát volí lacné riešenia aj za cenu kolón či uzávierok. Oplatí sa to, vraví odborník
Komplexnú rekonštrukciu krytej plavárne v časti Mazorníkovo radí Brezno do jedného z najväčších projektov v športovej infraštruktúre na Horehroní. Pôvodne to malo byť hotové do konca minulého roka, no samospráva sa musela vyrovnať so zložitosťou povinnej architektúry. Dotknutý objekt je totiž dielom významného architekta Vladimíra Dedečka, ktorý navrhol napríklad aj komplex poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prístavbu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, pracoval tiež na projekte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene.
Projekt prepracovali
To, že pôvodný termín nestihnú, vedelo vedenie mesta už vlani v apríli. Zdôvodnilo to tým, že rôzne časti plavárne musia zostať zachované – napríklad lomenicová strecha a stena či rôzne mozaiky, čo významne vplýva nielen na cenu, ale aj kvalitu diela.
„Od začiatku realizácie sme museli riešiť mnohé problémy s konštrukciou a statikou stavby. Preto musel byť prepracovaný v podstate celý projekt a rozsah diela,“ vysvetlil primátor Brezna Tomáš Abel. Aktuálne reagoval aj na kritiku zo strany Dolňana. Podľa neho ide o porovnávanie neporovnateľného. Slová svojho protikandidáta v minulých voľbách označil za klamstvá a zavádzajúce informácie.Čítajte aj Stopercentné zdraženie parkovania v centre Banskej Bystrice. Ľudia nad tým znechutenie krútia hlavami
„Jednou z nich je aj porovnávanie s plavárňou v Liptovskom Hrádku, ktorý má 7-tisíc obyvateľov (Brezno má zhruba 20-tisíc obyvateľov, pozn. red.). Samozrejme, tamojšiemu pánovi primátorovi gratulujem k zhotoveniu pekného diela. Nie je ho ale možné porovnávať s našou plavárňou,“ podčiarkol Abel. „Plaváreň v Liptovskom Hrádku má 1 236 štvorcových metrov, naša 2 436 štvorcových metrov úžitkovej plochy. Čiže je to násobne väčší objekt,“ zdôraznil. Pripomenul, že v porovnaní s mestom na Liptove má metropola Horehronia v rámci svojej plavárne ďalšie obslužné objekty, ktorú táto „konkurencia“ nemá.
„Je tu detský bazén, wellness centrum, zázemie pre bufet, maséra, máme tiež letnú terasu a mnohé ďalšie. Táto stavba bude tiež nadväzovať na výstavbu letného kúpaliska a len z toho, čo som uviedol je zrejmé, že to nie je možné porovnávať,“ zopakoval. „Okrem toho ide o významné dielo pána architekta Dedečka, ktorého odkaz máme povinnosť zachovávať. Samozrejme, budem veľmi rád, keď to čím skôr ukončíme a naši obyvatelia budú môcť plaváreň využívať tak, ako bolo sľúbené,“ uzavrel.
Mnohí miestni netaja, že otvorenia sa už nevedia dočkať a sú zvedaví, kedy k tomu dôjde. Podľa našich informácií by to radnica chcela stihnúť do najbližšieho leta. Viacerí ale chápu, že to chce čas. Medzi nimi aj Brezňanka Ina, ktorá s primátorom súhlasí tvrdiac, že porovnanie Dolňana je zlé. „Lebo stavať niečo nové a rekonštruovať staré je rozdiel – navyše s vysokou mierou historickej a kultúrnej hodnoty,“ zdôvodnila svoj postoj.
Zachovanie genia loci
Tlačové oddelenie Brezna pripomína, že Vladimír Dedeček (1929 – 2020) bol jedným z najvýznamnejších slovenských predstaviteľov neskoromodernej architektúry. Jeho dielo má aj významnú spoločenskú, sociálnu a kultúrnu hodnotu.
„Objekt plavárne je preto kultúrnou vrstvou mesta a tak je potrebné k nej pristupovať a narábať s ňou. Pre zachovanie genia loci tejto stavby je nanajvýš dôležité porozumenie jej architektúry od detailov po celok,“ zdôraznilo komunikačné oddelenie. Spresnilo, že budova plavárne predstavuje na tú dobu nadčasovosť s umne vypracovanými veľkými rozponmi hlavnej nosnej konštrukcie so zavesenou strechou nad bazénom, čím je charakterizovaný celkový výraz stavby. Vzhľadom na zachovanie hodnoty tohto špičkového riešenia je potrebné k rekonštrukcii pristupovať nanajvýš citlivo, s vysokým nárokom na konštrukčné prevedenie.
Momentálna obnova dala mestu možnosť prinavrátiť plavárni pôvodné prvky, ktoré boli predchádzajúcimi rekonštrukciami potreté, v niektorých prípadoch odstránené. Nové lomenicové zasklené steny, obnaženie oceľových rámov nad úrovňou strechy, obklady, dlažby, nový pohľad v bazénovej hale so zachovaním pôvodnej farebnosti a štruktúry či sklenené fasádne mozaiky v pôvodnej farebnosti teraz samospráve umožňujú vyzdvihnúť staviteľský a architektonický fortieľ autora.Čítajte aj Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov, dostal pokarhanie
„Nezničíme zelenú lúku, len aby bola stavba lacnejšia a z pôvodnej by sme tak urobili chátrajúcu budovu, ktorá bude špatiť mesto,“ konštatovalo tlačové oddelenie. Doplnilo, že pri novej lokalite plavárne by nastali zvýšené náklady spojené aj s vybudovaním infraštruktúry ako sú prístupové komunikácie, parkoviská, prípojky a dopravné prepojenie.