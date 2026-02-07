Nebezpečné cesty nahradí cyklotrasa: Čermeľské údolie čaká veľká zmena

Ak sa tam chcú dostať, musia ísť po klasickej ceste pre autá na Bankov a odtiaľ dole po Starej spišskej ceste. Alebo to risknúť po rovnako úzkej a frekventovanej ceste smerom na Jahodnú. Ďalšou možnosťou je jazda kopcovitým terénom po modrej turistickej značke.
Košický magistrát už avizoval predĺženie trasy. Práce majú začať už tento týždeň, keď sa na území Mestských lesov v úseku od Cvičnej skaly po Alpinku začne s výrubom stromov. Terénne úpravy, ktoré majú prebiehať až do konca februára, súvisia práve so spomínanou dostavbou cyklotrasy v Čermeľskom údolí. Investícia v predpokladanej výške 5,5 milióna eur má byť financovaná prevažne z eurofondov, o čom vo februári 2025 rozhodla Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice.
Hotovo v lete o dva roky
Projekt už má vydané právoplatné stavebné povolenie, čoskoro bude vyhlásené verejné obstarávanie, pričom prví robotníci a stavebné mechanizmy by sa v údolí Čermeľského potoka mohli objaviť už v máji. „Som veľmi rád, že po piatich rokoch vybavovania rôznych povolení sme naň koncom roka 2025 získali stavebné povolenie. Aj vďaka eurofondom dokážeme meniť Košice na mesto, kde sa dobre jazdí. Do leta 2028 by sme chceli vybudovať nový 2,81 kilometra dlhý úsek. Ten sa napojí na už existujúci cyklochodník, zatiaľ končiaci pri Cvičnej skale Rokodromo. Konečne tam budeme môcť dotiahnuť trasu Čermeľským údolím do podoby, akú si zaslúži,“ informoval primátor.
Zaujímavosťou je, že cyklotrasa bude prechádzať aj cez koľaje Detskej železnice blízko železničného priecestia neďaleko obľúbeného bufetu pri ceste z Alpinky na Jahodnú. Jej výstavbou dôjde k vytvoreniu cyklistickej komunikácie, ktorá poskytne kvalitný a bezpečný priestor na prejazd cyklistov. Aj preto mesto predpokladá výrazné zvýšenie záujmu cyklistov, ktorí budú počas roka prechádzať Čermeľským údolím. Dobrou správou je, že na trase sú navrhnuté dve odpočívadlá, fitness park, lavičky, koše aj infotabule.
Spomínaná trasa nie je jedinou, ktorá má rozšíriť možnosti pre cyklistov. V Košiciach momentálne prebieha aj výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov na Gemerskej ulici v koridore medzi ulicami Rastislavova a Alejová. V tomto roku má začať aj výstavba cyklotrasy Mončí potok v Ťahanovskom lesoparku, rekonštrukcia chodníka pre chodcov a cyklistov na Južnej triede a úpravy pri minerálnom prameni Gajdovka na Aničke. Chystá sa aj výstavba niektorých ďalších úsekov, ktoré sú momentálne v príprave.
Cyklotrasa z Čermeľa zatiaľ vedie len po cvičnú lezeckú skalu. Mesto Košice ju chce predĺžiť až po rekreačnú oblasť Alpinka.
Cyklokoalícia: Vítame to, ale…
Prezident Cyklokoalície Dan Kollár pre Pravdu uviedol, že pripravovanú realizáciu cyklotrasy na Alpinku víta, po tomto úseku eviduje dopyt a jednoznačne to zlepší podmienky na rekreáciu Košičaniek a Košičanov, ako aj návštevníkov mesta. „Zároveň však treba chápať najmä rekreačný význam trasy a rozlišovať medzi týmto typom cyklotrás a cyklodopravou, ktorej podpora v Košiciach zaostáva. Hoci o rozvoji cyklodopravy hovoria viaceré strategické dokumenty mesta, v praxi sa stanovené ciele plniť nedarí.“
Podľa neho treba na zlepšenie bezpečnosti a komfortu každodenného dochádzania na bicykli najmä výstavbu infraštruktúry v zastavanom území, kde sa pohybuje najviac ľudí. „V súlade s novým územným plánom, ktorý hovorí, že všetky plochy v zastavanom území, slúžiace verejnosti, musia byť riešené tak, aby preferovali peších a cyklistov pred motorovými vozidlami,“ uzavrel Kollár.