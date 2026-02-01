Dopyt po lôžkach na detskej psychiatrii je veľký. V Kremnici preto zvyšujú kapacity, zároveň modernizujú aj ďalšie oddelenie

Prípravy na náročnú rekonštrukciu odštartovali v kremnickej psyhiatrickej nemocnici v roku 2024. Jej riaditeľ Vladimír Husárček ozrejmil, že vtedy reagovali na zverejnenie výzvy v rámci Plánu obnovy a odolnosti, pričom im odklepli 6,5 milióna eur s DPH. „Prihlásili sme sa s projektom na rekonštrukciu dvoch budov – detského a bezpečnostného oddelenia. V rámci areálu išlo o nevyužívané objekty, ktoré boli zhruba dekádu prázdne,“ vysvetlil.
Je ale predpoklad, že náklady budú vyššie ako zazmluvnená suma. „Keďže to treba aj kompletne zariadiť, momentálne sa pripravuje súťaž na dodávku interiéru. Ďalšie výdavky predstavujú aj práce naviac, ktoré sú, žiaľ, sprievodným javom rekonštrukcie,“ zdôvodnil Husárček. „Vzhľadom na to, že stav budov nebol a ani nemohol byť známy do detailov, pri pokračovaní stavebných prác sa zistili nejaké nedostatky v statike či iné hrúbky podláh, stropov a podobne,“ priblížil.
Nonstop plne obsadení
Práce sú v plnom prúde, finišovať budú v júni. Vo vynovených objektoch vznikne 44 lôžok na bezpečnostnom oddelení (momentálne ich je 40) a ďalších 50 (momentálne 30) na detskom. Dokopy ich teda bude 94. Po presťahovaní pacientov zo starých priestorov sa tak celková kapacita zvýši o 24 miest. Zároveň dôjde k uvoľneniu jednej budovy, v ktorej momentálne pôsobia obidve oddelenia, no tá zostane dočasne prázdna.
Šéf nemocnice objasnil, že k obnove spomínaných objektov pristúpili aj kvôli zvýšenému dopytu na lôžka detských pacientov. „Ide o 30-percentný nárast. U nás sme v podstate plne obsadení nonstop. Preto nejaké hospitalizácie posúvame alebo nemôžeme realizovať,“ povedal.
Okrem toho niet pochýb, že nutná je aj celková modernizácia. Detské izby, štvor- a päťlôžkové, sa momentálne nachádzajú iba na jednej chodbe. Sociálne zariadenia tam majú len dve – jedno v chlapčenskej a ďalšie v dievčenskej časti. „Tie podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie sú, vzhľadom na tretie tisícročie, ideálne. V tých priestoroch sa to zväčšiť nedá, pričom sú potrebné ambulancie, lekárske či sesterské izby, spoločenské priestory, jedáleň,“ zdôraznil riaditeľ.Čítajte aj Záchranky čaká veľká zmena. Viac moci budú mať nemocnice s urgentmi. Opozícia varuje
V budove bezpečnostného oddelenia, na ktorého modernizáciu bol už tiež najvyšší čas, vzniknú dve stanice – jedna z nich na spodnom podlaží s dvadsiatimi lôžkami. Jej súčasťou bude akútna časť aj pre pacientov s agresívnymi prejavmi. „Tí budú umiestnení na jednolôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením,“ poznamenal Husárček. Na rovnakom podlaží budú tiež dvojlôžkové izby s vlastnou kúpeľňou a toaletami.
„Do projektu boli zapracované tiež požiadavky na humanizáciu psychiatrických oddelení,“ pripomenul. „Spočíva to v odstránení vizuálnych obmedzovacích prvkov ako sú mreže na oknách, dverách a podobne,“ hovorí. Pokračoval, že o poschodie vyššie obsadí priestory druhá stanica – v podstate štandardné psychiatrické oddelenie s dvojlôžkovými izbami a piatimi sociálnymi zariadeniami. O jedno sa teda podelia štyria pacienti.
Prísnejšia diagnostika
Primárka tamojšieho detského psychiatrického oddelenia Lenka Gajdicová uviedla, že po presťahovaní do zrekonštruovaného objektu budú mať oveľa lepšie podmienky. „Rozšíria sa priestory pre pacientov, pribudnú aj viaceré terapeutické miestnosti. Práca v rámci terapií sa teda skvalitní,“ podotkla.
Spomínaný 30-percentný nárast dopytu na lôžka potvrdila aj primárka. „Určite je za tým covidové obdobie a izolácia počas neho. Mladí ľudia sú citlivejší, potrebujú sociálny kontakt. Do ich života to bol obrovský zásah,“ konštatovala. „Zaznamenali sme nárast depresívnych stavov, afektívne, emočné a hyperkinetické poruchy. Takisto poruchy správania a nadužívanie až závislosť na psychoaktívnych látkach,“ prezradila.
„V rámci prísnejšej diagnostiky sú problémy v rodinách zachytené častejšie, viac sa to rieši aj cestou úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ zdôvodnila citeľné zvýšenie kritických prípadov. Evidujú tiež závislosti na mobilných telefónoch či sociálnych sieťach. „Ale nie sú také rozšírené ako psychoaktívne látky,“ zhodnotila. Podľa nej to však môže byť aj tým, že veľa rodičov to ešte nerieši.Čítajte aj Ktoré mäso je najzdravšie? Slováci ho konzumujú len minimálne, má vynikajúcu chuť a je bohaté na vitamíny
„Neklasifikujú to ako závislosť, ale určite ten problém v dnešnej dobe existuje,“ upozornila primárka. Doplnila, že sú akútnym pracoviskom pre Banskobystrický kraj, no realizujú sa u nich aj preklady z detských psychiatrických kliník od Bratislavy až po Telgárt. Pacientov majú až zo šiestich krajov – okrem Košického a Prešovského. Momentálne sa o nich starajú štyria lekári a jedna psychologička. Zdravotných sestier, asistentov či sanitárov je zhruba dvadsať. Po navýšení kapacít tam zrejme budú musieť presunúť personál z iných oddelení nemocnice.