Električkové trate v Košiciach sú na hrane. Mesto ich už musí opraviť, inak hrozí stopka

Pritom by išlo o ďalšiu trať, kde by električky nemohli premávať. Momentálne je odstavený aj úsek na sídlisku Nad jazerom až po most VSS, tam ale ide o plánovanú rekonštrukciu za celkovo 77,5 milióna eur, ktorá má byť hotová koncom leta tohto roka.
Trať na Alejovej ulici má vyše 30 rokov a zatiaľ neprešla žiadnou rekonštrukciou, čo sa odzrkadlilo na jej stave. Už vyše desať rokov môžu električky na niektorých úsekoch jazdiť len rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu.
Električková trať na Alejovej v Košiciach potrebuje rekonštrukciu ako soľ. Inak je v hre aj jej odstavenie.
Podobne je na tom aj trať na Južnej triede, aj keď tam je situácia o niečo lepšia. Napriek tomu sa nedá hovoriť o ideálnom stave. Košický magistrát tvrdí, že situáciu neignoruje a pracuje na riešení. „Projektová dokumentácia je už pripravená. Na prelome januára a februára by sme mali mať aj stavebné povolenie. Následne nás čaká verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa,“ informoval hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.
Dodal, že mesto pripravuje rekonštrukciu oboch úsekov, no trať na Alejovej ulici sa zrejme dočká rekonštrukcie skôr, keďže jej stav je oproti Južnej triede o niečo horší. „Na rad ale príde aj trať na Južnej triede. Rekonštrukcia je rozdelená na etapy, keďže je takto jednoduchšie získať na ne financie z eurofondov,“ dodal hovorca.Čítajte viac Postrach vodičov je bližšie k oprave, Košice schválili financie na opravu katastrofálneho úseku do Veľkej Idy
Špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy Košického samosprávneho kraja (KSK) upozorňuje, že pokiaľ nezačne rekonštrukcia v dohľadnom čase, môže to mať vážne dôsledky. „Ak mesto Košice ako vlastník nezačne situáciu urýchlene riešiť, hrozí, že trať bude uzatvorená zo strany KSK. Vnímame nespokojnosť cestujúcich a uvedomujeme si, že zhoršený stav trate negatívne ovplyvňuje verejnú dopravu v Košiciach. Bezpečnosť cestujúcich je pre Košický samosprávny kraj na prvom mieste," uvádza sa v stanovisku Špeciálneho stavebného úradu KSK.
„Košický samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy (električkové trate) má prehľad o zlom technickom stave električkovej trate na Alejovej ulici, preto netrpezlivo čakáme na výsledky meraní a dokumentov, ktoré nám má DPMK predložiť," píše sa ďalej v stanovisku s tým, že ide o merania geometrickej polohy koľaje, komplexnú prehliadku trate a bezpečnostné hodnotenia.
Mesto rieši aj obmenu vozidlového parku. Dalo zmodernizovať deväť električiek, pričom kupuje ďalších desať nových nízkopodlažných. Na sídlisku KVP a Hornádskej ulici mesto začalo s výstavbou nabíjačkových staníc pre elektrobusy, kupuje nové elektrobusy a autobusy na pohon CNG. „Ďalšie investície majú smerovať do nových čítačiek, modernizácie zastávok MHD, či nabíjacích staníc pre elektrobusy. Podľa magistrátu ide celkovo o investície vo výške zhruba pol miliardy eur a to vrátane investícii do ciest, chodníkov, rekonštrukcie mostov a výstavby cyklotrás," uzavrel Tokarčík.