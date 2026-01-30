Mama darovala život svojej dcére druhýkrát. Dôležitý orgán jej odobrali miniinvazívne, išlo o historickú transplantáciu

Annu a Michaelu Jackuliakové z Čierneho Balogu spája silné puto – o to väčšie, že matka dcére dala život v podstate až dvakrát. Miška od detstva bojuje s cukrovkou a v dôsledku tohto ochorenia jej postupne zlyhali obličky. Ich funkciu musela niekoľko týždňov nahrádzať dialýza. Lekári jej odporučili transplantáciu a zároveň sa pýtali, či má v rodine niekoho, kto by jej ochotne daroval obličku.
Ako prvá sa hlásila práve jej mama, ktorá neváhala ani chvíľu a išla do toho. Je to o to výnimočnejšie, že orgán jej odobrali s použitím robotického systému. Na Slovensku ide o vôbec prvý takýto prípad – nikde inde ako v Banskej Bystrici zatiaľ takýmto spôsobom lekári nepostupovali.
„Vôbec som sa nebála. Rozhodla som sa to podstúpiť kvôli dcére. Od malička ju trápila cukrovka a keď sa k tomu pridružila dialýza, na mladého človeka to bolo naozaj veľa,“ povedala Anna Jackuliaková. Zároveň prezradila, že má štyri deti – okrem Mišky tiež ďalšie dve dospelé dcéry a jedenásťročného syna. Zdôraznila, že takýto krok by urobila pre každého z nich. V rodine však nebola jediná pripravená pomôcť.
„Testy, či som vhodná kandidátka, som si robila len ja, no keby mi to nevyšlo, išli by do toho jej súrodenci – teda sestry. Nemali by s tým problém. Našťastie to nebolo nutné,“ podotkla. Pripomenula, že takýto zákrok je možný absolvovať len od osemnástich rokov, takže brat, nepripadal do úvahy.
Opäť začne žiť naplno
Hoci išlo o miniinvazívny zákrok a domov ju po ňom poslali už na tretí deň, ešte stále je trochu ubolená. „Ale dá sa to zniesť, cítim sa dobre,“ usmiala sa Anna. „V pondelok ma operovali a v stredu som mohla ísť preč. Neobjavili sa žiadne komplikácie, nemali ma tam prečo dlhšie držať,“ komentovala rýchle prepustenie z hospitalizácie. Je rada, že veľmi dobre sa zotavuje aj Miška.
„Oblička sa naštartovala a ide to podľa plánu lekárov, čo je výborné,“ konštatovala spokojná mama. Ozrejmila, že dcére sa zdravotný stav zhoršil vlani v septembri, no úplný zlom nastal v decembri. „Štyrikrát denne si doma robila dialýzu. Predtým dva týždne ležala v nemocnici, kde ju v tom všetkom zaučili,“ priblížila. „Keď som videla, ako trpí, bolo mi jej ľúto. Nemohla sa nikam pohnúť – nikde ísť. Pri predstave, že by sa takto mala trápiť do konca života som chcela, aby sa čo najskôr dostala k transplantácii,“ uzavrela.Čítajte aj Ktoré mäso je najzdravšie? Slováci ho konzumujú len minimálne, má vynikajúcu chuť a je bohaté na vitamíny
Miška reagovala, že predtým ako sa u nej v ostatných mesiacoch objavili vážne zdravotné problémy, fungovala normálne. „V podstate bolo všetko v poriadku. Sedem rokov som pracovala v horskom stredisku v Rakúsku. Vo voľnom čase som lyžovala a venovala sa aj iným športom,“ hovorí. Koncom minulého roka sa to však začalo zhoršovať.
„Začala som viac opúchať, ťažšie sa mi dýchalo, obličky prestali riadne fungovať. Išla som na urgent a hneď ma hospitalizovali s tým, že mám zlé výsledky. Dali ma na dialýzu, na ktorej som bola asi tri týždne,“ objasnila. Aby mohla žiť bez tejto „pomôcky“, jej doktorka odporúčala čo najskoršiu transplantáciu. Miška je šťastná, že sa to podarilo.
„Milujem šport, no ten musel ísť bokom. Nemohla som nikam chodiť, stretávať sa s ľuďmi. Kvôli imunite sa im ešte budem musieť istý čas vyhýbať, ale teším sa, že keď zregenerujem, konečne budem môcť opäť žiť ako zdravý človek,“ zhodnotila. Zatiaľ je ešte stále v nemocnici, no každým dňom sa vraj cíti lepšie.
„Do práce ale ešte tak skoro nepôjdem – čaká ma dosť veľa kontrol, budú ma sledovať. No keď sa to všetko znormalizuje, určite budem uvažovať aj o návrate do zamestnania,“ poznamenala. Teší sa aj na stretnutia s priateľmi. „Najskôr ale musím posilniť imunitu,“ zopakovala a rozlúčila sa s nami plná optimizmu.
Maximálna presnosť
Špecialisti Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici pripomínajú, že príbuzenská transplantácia je výnimočná tým, že sa týka dvoch životov naraz – príjemcu aj darcu, ktorý je zdravým človekom. Práve jeho bezpečnosť je preto absolútnou prioritou.
Odber obličky patrí medzi technicky najnáročnejšie chirurgické zákroky. Najmú preto, že treba zachovať čo najdlhšiu cievnu stopku, aby sa oblička dala bezpečne a kvalitne transplantovať. V prípade Miškinej mamy bolo z medicínskych dôvodov nutné odobrať tento orgán z pravej strany, kde sú cievy kratšie a operácie je výrazne zložitejšie. Prebieha totiž v tesnej blízkosti hlavných ciev tela.Čítajte aj Fico tvrdo proti Politicu: Nikto nič nepočul, ale oni už „vedia“, čo som povedal o Trumpovi
„Použitie robotického systému da Vinci nám umožnilo vykonať odber orgánu maximálne presne, šetrne a bezpečne. Mali sme lepší prehľad v operačnom poli, jemnejšiu manipuláciu s tkanivami a vyššiu kontrolu nad cievami, čo výrazne znižuje riziko komplikácií,“ vysvetlil lekár Jozef Babeľa.
Významným benefitom robotického odberu je aj to, že oblička je počas operácie menej zaťažovaná tlakom a manipuláciou. To má pozitívny vplyv na jej funkciu po transplantácii. Skúsenosti transplantológov potvrdzujú, že obličky odobraté miniinvazívne často reagujú lepšie a rýchlejšie sa „rozbehnú“ v tele príjemcu.
„Život s jednou obličkou je pre darcu plnohodnotný a prakticky bez obmedzení. Vo väčšine prípadov sa darovanie neprejaví na kvalite života a riziko komplikácií je nízke,“ tvrdí primár nefrologicko-transplantačného oddelenia II. Internej kliniky SZU Marcel Čellár. Zdôraznil, že každý potenciálny darca prechádza dôkladnými vyšetreniami, ktoré definitívne určia, či je darovanie možné.
„Po operácii zostávajú dlhodobo sledovaní odborníkmi a minimálne raz ročne absolvujú preventívne kontroly – vrátane krvných testov a zobrazovacích vyšetrení. Pravidelná zdravotná starostlivosť má pre nich často pozitívny efekt a dlhodobo sa u nich prejavuje dobrý zdravotný stav,“ doplnil primár.
Nefrologička Martina Konkoľová, ktorá pripravovala Mišku na transplantáciu upozornila, že z medicínskeho hľadiska sú obličky od živých darcov výhodnejšou voľbou. „Majú lepšiu funkciu, dlhšiu životnosť a príjemcom zabezpečujú kvalitnejší a dlhší život v porovnaní s orgánmi od zosnulých darcov,“ zdôvodnila.