V obci Chmeľov došlo k nehode, hlásia šesť ranených. Cestu sprejazdnili

Ako uviedla zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská, na miesto vyslali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
„Do prešovskej nemocnice boli transportovaní s poranením brucha 52– a 42-ročný muž, 60-ročný muž s poranením hlavy a hrudníka a 48-ročný muž s poranením bedra, dolnej končatiny a hlavy,“ uviedla Fröhlich Činovská.
Ako ďalej povedala, 53-ročný muž bol s poranením hlavy prevezený do nemocnice v Bardejove a 55-ročný muž s poranením hrudníka do nemocnice vo Vranove nad Topľou.