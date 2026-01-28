Pravda Správy Regióny V obci Chmeľov došlo k nehode, hlásia šesť ranených. Cestu sprejazdnili

V obci Chmeľov došlo k nehode, hlásia šesť ranených. Cestu sprejazdnili

Cesta I/21 v obci Chmeľov (okres Prešov), časť Podhrabina je po dopravnej nehode prejazdná. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

28.01.2026 18:40 , aktualizované: 20:46
debata

Ako uviedla zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská, na miesto vyslali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Hrozivá nehoda na juhu stredného Slovenska. Kamión dostal šmyk a následne prešiel do protismeru
Video
Zdroj: Polícia SR

„Do prešovskej nemocnice boli transportovaní s poranením brucha 52– a 42-ročný muž, 60-ročný muž s poranením hlavy a hrudníka a 48-ročný muž s poranením bedra, dolnej končatiny a hlavy,“ uviedla Fröhlich Činovská.

Ako ďalej povedala, 53-ročný muž bol s poranením hlavy prevezený do nemocnice v Bardejove a 55-ročný muž s poranením hrudníka do nemocnice vo Vranove nad Topľou.

Kamión / Nafta / Čítajte viac Na D2 havaroval kamión. Uniklo z neho asi tisíc litrov nafty, hrozil požiar
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dopravná nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"