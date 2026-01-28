Rukojemnícka dráma v Golianove: Muž má v dome zadržiavať dve deti, zasahujú kukláči

Informoval o tom Nový čas. Podľa informácií, ktoré portál získal od miestnych obyvateľov, sa má v jednom z domov nachádzať muž, ktorý tam údajne zadržiava dve malé deti. Tie si mala prísť vyzdvihnúť ich matka po tom, ako sa od muža odsťahovala. Muž má byť podľa týchto informácií držiteľom zbrojného preukazu a má mať k dispozícii aj strelné zbrane.
Z dôvodu citlivosti prípadu zatiaľ polícia nebude poskytovať bližšie informácie, potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. O ďalšom vývoji bude informovať ihneď, ako to situácia dovolí.Čítajte viac Dráma v Kežmarku: Muž zabil svojich rodičov a mal rukojemníčku