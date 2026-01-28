Pravda Správy Regióny Rukojemnícka dráma v Golianove: Muž má v dome zadržiavať dve deti, zasahujú kukláči

Rukojemnícka dráma v Golianove: Muž má v dome zadržiavať dve deti, zasahujú kukláči

V obci Golianovo v okrese Nitra zasahuje polícia. V jednom z domov sa má odohrávať rukojemnícka dráma, muž údajne zadržiava dve malé deti.

28.01.2026 20:22 , aktualizované: 21:16
Polícia / Golianovo / Foto:
Policajný zásah v Golianove. Na mieste zasahujú viaceré policajné zložky
debata (10)

Informoval o tom Nový čas. Podľa informácií, ktoré portál získal od miestnych obyvateľov, sa má v jednom z domov nachádzať muž, ktorý tam údajne zadržiava dve malé deti. Tie si mala prísť vyzdvihnúť ich matka po tom, ako sa od muža odsťahovala. Muž má byť podľa týchto informácií držiteľom zbrojného preukazu a má mať k dispozícii aj strelné zbrane.

Rukojemnícka dráma v Kežmarku
Video
Dráma v Kežmarku, muž zabil svojich rodičov a zobral si rukojemníčku. Vozidlá polície pred kežmarským obchodným domom. Prvé video: Richard Kolenčík. Druhé video: Richard Rozar. (Video z 17.02.2021)

Z dôvodu citlivosti prípadu zatiaľ polícia nebude poskytovať bližšie informácie, potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. O ďalšom vývoji bude informovať ihneď, ako to situácia dovolí.

zväčšiť Policajný zásah v Golianove Foto: Pravda
Polícia / Golianovo / Policajný zásah v Golianove
Rukojemnícka dráma v Kežmarku Čítajte viac Dráma v Kežmarku: Muž zabil svojich rodičov a mal rukojemníčku

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia #Nitra #rukojemnícka dráma
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"