Osem hodín strachu, malá obec plná kukláčov i vyjednávači. Polícia opísala zásah v Golianove

Rodinná dráma v obci Golianovo v okrese Nitra sa v stredu skončila krátko pred polnocou po takmer osemhodinovom policajnom zásahu. V jednom z rodinných domov držal otec dve malé deti, ktoré odmietal vydať ich matke. Na mieste zasahovali desiatky policajtov vrátane príslušníkov zásahovej jednotky, vyjednávača a tímu krízovej intervencie.

29.01.2026 10:13
Podľa informácií od obyvateľov obce malo byť príčinou drámy rozhodnutie súdu, ktorým boli deti zverené do starostlivosti matky. Tá si ich mala prísť vyzdvihnúť, no otec verdikt nerešpektoval a deti odmietal vydať. Muž mal byť zároveň držiteľom zbrojného preukazu a legálne vlastniť zbrane, čo výrazne zvýšilo obavy o bezpečnosť detí aj zasahujúcich zložiek.

Zásah kukláčov v Golianove, 28. januára 2026

„Včera v poobedných hodinách doručovali pracovníčky úradu práce sociálnych vecí a rodiny súdne rozhodnutie otcovi dvoch maloletých detí z Golianova, ktorý dané rozhodnutie nerešpektoval,“ uviedla polícia v oficiálnom stanovisku. Práve informácia o tom, že muž je ozbrojený, viedla k okamžitej mobilizácii viacerých policajných zložiek vrátane vyjednávačov a krízového tímu.

Podľa polície bol hlavným cieľom zásahu „ochrániť životy osôb a zmierniť dopady danej situácie na maloletých, ktorí sa tam nachádzali, a presunúť ich na bezpečné miesto“. Vyjednávač počas niekoľkých hodín s mužom aktívne komunikoval. Nakoniec sa ho podarilo vylákať z domu, kde bol následne zadržaný.

Celý zákrok trval približne osem hodín a podľa očitých svedkov sa skončil bez zranení. Deti si po ukončení zásahu prevzal tím krízovej intervencie a následne boli odovzdané pracovníčkam sociálnej kurately.

Polícia avizovala, že o ďalších okolnostiach prípadu bude informovať, keď to situácia dovolí.

