Tucet žien si vychutná pocit samostatnosti v novom dome. Doteraz žili v oveľa väčšej komunite, tešia sa na súkromie

Z nových priestorov sa počas ich oficiálneho otvorenia asi najviac tešila Dagmar Melková (51). Aktuálne žije v sociálnom zariadení v Pohorelskej Maši, no začiatkom apríla sa „presídli“, spolu s ďalšími klientkami, do Červenej Skaly. „Toto je nový svet, nový začiatok. Podporované bývanie pre mňa znamená, že si tu budem sama variť, prať, žehliť a všetko možné,“ povedala plná optimizmu.
Oceňuje tiež tamojšiu bezbariérovosť. „Nie sú tu schody, všade je rovná podlaha. No a vybrala som si tú najväčšiu izbu. Mám výhľad na cestu a vlaky,“ ukázala okno, odkiaľ bude denne sledovať vonkajší ruch. S úsmevom pokračovala, že najviac ju baví varenie. „Doniesla som si sem knihu receptov. Na raňajky si urobím vlašský šalát, potom pripravím kačku, lokše aj halušky. Rada sa so spolubývajúcimi podelím. Do roboty sa budeme zapájať všetky,“ podotkla spokojne.
Nie je to biznis
Do novostavby s charakterom zariadenia rodinného typu v Červenej Skale sa presťahuje dvanásť prijímateliek sociálnych služieb v prvý aprílový deň. Moderné priestory však ukázali už teraz. Ženy vo veku od 25 do 58 rokov, s vyššou mierou samostatnosti, získajú nové bývanie v menšom a prirodzenejšom prostredí.
Stavba budovy stála viac ako 880-tisíc eur, väčšina bola hradená z Plánu obnovy a odolnosti. Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ sa podieľal sumou 91-tisíc eur. „V oblasti sociálnych služieb máme ako spoločnosť obrovský dlh. Je to dedičstvo ešte z minulého režimu, pričom množstvo zariadení je vo veľkých anonymných objektoch – či už sú to kaštiele alebo iné obrovské budovy so stovkami klientov,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter. Zdôraznil, že problémom spomínaných zariadení je, okrem nevyhovujúcej energetiky, aj súkromie.
„Tí ľudia sú tam na relatívne malom mieste s nemožnosťou samostatnosti. Časť z nich vie ale plnohodnotne žiť – možno len s malou sociálnou pomocou. Inak nemajú žiadne bariéry, ktoré by nevedeli prekonať,“ podčiarkol s tým, že práve takéto zariadenia sú pre nich riešením.Čítajte aj Koniec svetových pretekov na Slovensku? Rozhodne jedna betónová jama?
„V tomto prípade je tu šesť izieb (dvojlôžkových), dve kuchynky, spoločenské priestory a klientky tu budú žiť v podstate samostatne. V priebehu dňa ich príde niekto navštíviť, porozprávať sa s nimi či sú v poriadku, ale inak žijú plnohodnotne,“ zopakoval župan. Pripomenul, že nejde o prvé ani jediné takéto zariadenie, ktoré postavili. „Ďalšie máme v Slatinke pri Lučenci, v Ladomerskej Vieske v okrese Žiar nad Hronom a v tejto chvíli realizujeme projekty v Jesenskom aj Detve,“ vymenoval.
Božena Kováčová, podpredsedníčka banskobystrickej župy za oblasť sociálnych vecí upozornila, že podporované bývanie nie je veľmi atraktívne pre neverejných poskytovateľov. „Toto nie je biznis. Samosprávy to musia dotovať,“ uviedla s tým, že občania v kraji si takýto domov zaslúžia. „Sme jeden z mála samosprávnych krajov, ktorý takýmto tempom nastúpil výstavbu nových zariadení sociálnych služieb, aj keď sú málo kapacitné,“ povedala. Verí, že v rámci rezortu práce dôjde k zmene zákona a v budúcnosti sa začnú stavať aj veľkokapacitné zariadenia.
Ľudský prístup
Novinka v Červenej Skale je moderne vybavená, spĺňa súčasné technické aj odborné štandardy – napríklad v oblasti terapeutických a spoločenských aktivít. „Nejde len o otvorenie novej budovy, ale predovšetkým o konkrétny krok k zlepšeniu kvality života tých, ktorí potrebujú podporu, bezpečné prostredie a ľudský prístup,“ hovorí Andrea Ďurčová, riaditeľka pohorelského Zariadenia sociálnych služieb Čemerica, odkiaľ sa klientky do nového bývania presťahujú.
„Všetci chceme byť nejakým spôsobom samostatní a užívať si život plnými dúškami. V inštitucionálnom zariadení, z ktorého sem klientky prídu, nebol pre ne úplne najlepší. Nemali možnosť rozvíjať sa do takej miery, ako im to ich zdravotný stav dovoľoval,“ vysvetlila riaditeľka. „Život tu pre ne bude zmysluplnejší, slobodnejší a určite sa viac začlenia do komunity ako v zariadení, ktoré poskytuje sociálnu starostlivosť nejakou inštitucionálnou formou,“ povedala.Čítajte aj Ktoré mäso je najzdravšie? Slováci ho konzumujú len minimálne, má vynikajúcu chuť a je bohaté na vitamíny
Objasnila, že dvanásť žien, ktoré tam budú bývať, je vzhľadom na svoj zdravotný stav posúdených na sociálnu starostlivosť s podporou odborného personálu. „V danom prípade sú to inštruktori sociálnej rehabilitácie, ktorí im majú slúžiť ako koordinátori, mentori a majú im umožňovať nácvik sebaobslužných úkonov, sociálnych kontaktov, zručností či starostlivosti o domáchosť, šatstvo, bielizeň,“ vymenovala riaditeľka. Na začiatku tam podľa nej bude takto pomáhať šesť zamestnancov, ktorí budú prítomní nonstop. V podstate pôjde o akúsi asistenciu.
„Inak majú úplne slobodný pohyb, klientky nie sú nijako obmedzované,“ pokračovala Ďurčová. „Majú tu dostupnosť na verejnú dopravu – dievčatá sa už učili cestovať. Vedia, v akom prostredí sa budú nachádzať, poznajú tu občiansku vybavenosť aj okolité obce. Takisto turistické atrakcie v podobe známej Kráľovej hole či Chramošského viaduktu. Sú s tým všetkým stotožnené a tešia sa na to,“ uzavrela.