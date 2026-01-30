Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Zaujímavé videá môžete posielať na e-mail tbucka@pravda.sk a podeľte sa o momenty, ktoré stoja za to vidieť. Je to zdarma. Najlepšie videá zverejníme.Čítajte viac K zamrznutiu rieky príde len raz za niekoľko rokov. Pozrite si zábery z tejto pôsobivej scenérie
Toto snehové kráľovstvo im môže závidieť celý juh Slovenska. Pozrite si, kde to takto krásne vyzerá
Zasnežené Pieniny, ktoré sa nachádzajú na severovýchode Slovenska, ponúkli nášmu mReportérovi Tomášovi ideálne podmienky na zimný výlet a pokojnú vychádzku touto krásnou prírodou. Trasa viedla popri Dunajci cez tiché lesné úseky. Prechádzka bola príjemným spojením pohybu a pozorovania zimnej prírody. O aktuálne zábery z Pienin, ktoré natočil na mobil, sa neváhal podeliť s čitateľmi Pravdy.