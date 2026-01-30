Pravda Správy Regióny Toto snehové kráľovstvo im môže závidieť celý juh Slovenska. Pozrite si, kde to takto krásne vyzerá

Toto snehové kráľovstvo im môže závidieť celý juh Slovenska. Pozrite si, kde to takto krásne vyzerá

Zasnežené Pieniny, ktoré sa nachádzajú na severovýchode Slovenska, ponúkli nášmu mReportérovi Tomášovi ideálne podmienky na zimný výlet a pokojnú vychádzku touto krásnou prírodou. Trasa viedla popri Dunajci cez tiché lesné úseky. Prechádzka bola príjemným spojením pohybu a pozorovania zimnej prírody. O aktuálne zábery z Pienin, ktoré natočil na mobil, sa neváhal podeliť s čitateľmi Pravdy.

30.01.2026 05:00
Nádherne zasnežené Pieniny
Video
Zdroj: mReportér: Tomáš Tomiš

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Zaujímavé videá môžete posielať na e-mail tbucka@pravda.sk a podeľte sa o momenty, ktoré stoja za to vidieť. Je to zdarma. Najlepšie videá zverejníme.

Viac na túto tému: #sneh #Pieniny #mREPORTÉR
