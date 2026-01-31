Dráma na bratislavskom nábreží: 26-ročná žena skočila z mosta do Dunaja

V sobotu krátko po 7:00 prijali policajti oznámenie o skoku ženy z bratislavského Starého mosta do rieky Dunaj. Na miesto sa okamžite presunuli policajné a ostatné záchranné zložky.
„Žena sa nachádzala v toku rieky, pričom ju prúd niesol smerom k mostu Apollo. Na úrovni nákupného centra Eurovea sa ju policajtom podarilo z vody vytiahnuť," uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Podľa polície išlo o 26-ročnú ženu, ktorá bola pri vedomí a komunikovala. „Po poskytnutí pomoci si ju do starostlivosti prevzali záchranári a bola prevezená do jednej z bratislavských nemocníc," dodala hovorkyňa.
K zamrznutiu rieky príde len raz za niekoľko rokov. Pozrite si zábery z tejto pôsobivej scenérie
Video
Zamrznutá rieka Morava pri hrade Devín vytvára v zimných mesiacoch jedinečnú a pôsobivú scenériu. Ticho ľadovej hladiny kontrastuje s majestátnou siluetou hradu, ktorý sa vypína nad sútokom riek. Morava sa tu pokojne vlieva do mohutného Dunaja. Zimná krajina pôsobí čisto a takmer nedotknuto, akoby sa čas na chvíľu zastavil. Toto miesto patrí k najkrajším prírodným zákutiam Slovenska najmä počas mrazivých dní. V posledných rokoch hrá veľkú rolu aj klimatická zmena. Zimy sú miernejšie a obdobia skutočne tuhých mrazov sú kratšie, preto na mnohých našich riekach (ako Váh či Dunaj) vidíme súvislý ľad už len výnimočne. / Zdroj: mReportér: Robo