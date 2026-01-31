Vlkolínčanove slová o túžbe zrušiť zápis do UNESCO si všimli aj za hranicami. Niektorí hovoria o škandále a medzinárodnej hanbe

Otázky v súvislosti s UNESCO spustili medializované informácie, ktoré sa už objavili aj v britských či holandských novinách. Tie uvádzajú, že podľa jedného z obyvateľov sa im vo Vlkolínci žilo lepšie pred zápisom do zoznamu svetového dedičstva. Prekáža im tam masový turizmus a kvôli prísnym pravidlám ochrany lokality vraj nemôžu slobodne opravovať svoje domy, obrábať polia či chovať domáce zvieratá tak ako v minulosti.
V zahraničných médiách tiež zaznelo, že ochranný štatút chcú miestni zrušiť, lebo osada sa kvôli tomu vyľudnila a z nenápadného miesta sa stalo turistické zoo. Sťažujú sa, že ľudia im denne prechádzajú cez pozemky, pozerajú do okien domov a narúšajú súkromie. Fakt, že sú v UNESCO, je pre nich bremenom a nočnou morou.
Viac pozitív ako negatív
Boli sme zvedaví, či takto zmýšľajú viacerí Vlkolínčania, preto sme sa vybrali priamo do osady. Nie je jednoduché natrafiť tam na niekoho z miestnych. Vlani tam malo trvalý pobyt 29 ľudí, vrátane štyroch detí. Každodenne tam ale žije len 17 obyvateľov. Keď sme náhodou aj na nejakých natrafili, zhovorčiví veľmi neboli. Potvrdili ale, že si už všimli, čo sa o nich v ostatnom období „popísalo“. Niektorí hovoria o medzinárodnej hanbe a škandále.Čítajte aj Mama darovala život svojej dcére druhýkrát. Dôležitý orgán jej odobrali miniinvazívne, išlo o historickú transplantáciu
Prešli sme aj popri dome človeka, ktorý to celé „spustil“. Po prečítaní ceduľky na drevenej rampe, ktorá hlása „Súkromný pozemok, vstup zakázaný!“ sme si do jeho dvora netrúfli vkročiť. Snažili sme sa ho ale, v tichu odľahlej a málo zaľudnenej osady, nejakým spôsobom kontaktovať. Na náš pozdrav a volanie však nikto nereagoval.
Keďže „vtiahnuť“ náhodných miestnych do debaty je naozaj ťažké, išli sme na istotu. Vopred sme si dohodli stretnutie s Jánom Ondríkom z Občianskeho združenia Vlkolínec, ktorý tam má aj trvalý pobyt. Je už niekoľkou generáciou rodiny, ktorá tam žije. „Pochádzali odtiaľto moji starí rodičia aj rodičia. Túto drevenicu mám po nich,“ ukázal útulné priestory, v ktorých nás privítal. Verí, že po ňom sa o jeho dedičstvo postará dcéra a neskôr vnuk. A čo hovorí na slová jedného zo svojich susedov o UNESCO, ktoré sa dostali až do cudziny?
„To hovorí len jeden človek v tejto dedine,“ tvrdí. „Naše združenie má 54 členov, ktorí sú obyvateľmi Vlkolínca či majiteľmi tunajších nehnuteľností. Medzi nimi je mimochodom aj Tóno, ktorý ten negatívny pohľad prezentoval,“ poznamenal. „U nás v združení však prevláda názor, že Vlkolínec by v UNESCO mal zostať. Určite to má viac pozitív ako negatív,“ povedal. Poukázal pritom na rôzne dotácie a príspevky, ktoré získavajú aj v rámci parkovného či vstupného do expozícií. Miestni tak môžu žiadať o peniaze na nejaké opravy a podobne.
„Dnes sa už nikomu hospodáriť nechce, takže vyjadrenia o tom, ako sa to tu nedá, sú podľa mňa zbytočné,“ mieni Ondrík. Zaspomínal si pritom, ako tam od detstva pracoval na lúke, v záhrade, alebo sa staral o dobytok.
„V súčasnosti chce každý zbohatnúť bez roboty. Všetkým vravím, že keď chcú hospodáriť, môžu. Na všetko však musia platiť nejaké pravidlá, ktoré musia byť dodržiavané, a my nie sme výnimkou,“ pokračoval. „Tie obmedzenia sú pre nás možno ešte prísnejšie, ale dá sa to zvládnuť, ak by niekto naozaj chcel. Každý bude hundrať, kritizovať, nadávať, ale neurobí nič. Nechce sa im chodiť po úradoch a vybavovať povolenia, s čím by sme im my, alebo aj samospráva, vedeli pomôcť,“ zdôraznil.
Každý si už ale podľa neho hospodárske objekty prerobil na bývanie. „Vytratila sa aj tá vôňa dediny, lebo kedysi bolo v každom dvore hnojisko a všade chodili kravy, ovce, kozy, sliepky aj kone. Ako dieťa ma na jednom zvykol voziť sused, ktorý jedného mal. No a my sme napríklad mali kravu,“ priblížil s tým, že takáto atmosféra tam postupne zmizla.
Niektorí si vraj myslia, že to všetko prišlo so zápisom do UNESCO v roku 1993, no stalo sa tak dávno predtým – keď Vlkolínec vyhlásili za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry (1977). Vtedy sa podmienky sprísnili a na rôzne opravy či úpravy domov aj plotov začali dohliadať pamiatkari. Dovtedy bola táto osada zabudnutá. „Poznali ju len domáci a tí, ktorí si tu kúpili nejakú nehnuteľnosť. Obytné drevenice sa predávali za 4-tisíc korún, teraz je to od 120 do 180-tisíc eur,“ prezradil Ondrík.
Narúšanie súkromia kompenzujú
Šéf združenia nás odprevádzal dolu dedinkou, keď zrazu oproti kráčal samotný „rebel“ Anton Sabucha – teda muž, z ktorého vyjadrení čerpali aj zahraničné médiá. Svoje slová zopakoval aj pred nami. „Keď sa to vyškrtne, mne to vadiť nebude. Či je to väčšinový názor sa treba opýtať všetkých obyvateľov,“ podčiarkol. „Napríklad môjho brata, sestry a ďalších. Je tu veľa rodín, ktoré bývajú v Ružomberku či inde, ale sú to rodení Vlkolínčania. Treba sa opýtať všetkých,“ zopakoval.
Keď sme sa s ním rozlúčili, Ondrík pripomenul, že ľudia, ktorých Sabucha menoval, vo Vlkolínci nežijú. Zároveň komentoval okolitú architektúru. „Všetky drevenice sa tu kedysi opravovali a „látali“ hlava nehlava. Nikto neriešil, z akého materiálu je strecha alebo ako je urobený plot. To všetko prišlo až s rokom 1977, odkedy sme pamiatkovou rezerváciou,“ vysvetlil.
V obchodíku so suvenírmi sme oslovili jeho majiteľa Pavla Jaňáka. Aj on je presvedčený, že názor o vymazaní zo zoznamu UNESCO je ojedinelý a nemá hlbšie opodstatnenie. „Hoci tu nebývam, len pracujem, trochu do toho za tých dvadsať rokov vidím. Pozitíva prevládajú – napríklad mediálna známosť a prísun peňazí zo vstupného, z ktorého sa dostáva tunajším obyvateľom,“ konštatoval. „Faktom je, že došlo aj k narušeniu ich súkromia, ale ak sa rešpektujú nastavené pravidlá, ktoré sú zverejnené pri vstupe do dediny, nie je nejaký väčší problém,“ zhodnotil.
Vedúci oddelenia kultúry ružomberského mestského úradu Miroslav Parobek tiež reagoval, že medializované informácie sú založené na osobnom názore jedného obyvateľa. „Žiaľ, spôsobili nám viaceré starosti. Neobjavilo sa to len v médiách na Slovensku, ale už sa nám ozvali aj zo zahraničia – z Holandska, Británie, tiež zo susedných krajín,“ potvrdil.
„Pre nás to nie je práve najlepšie obdobie, lebo so súčasným vedením sme urobili všetko preto, aby sme začali riešiť dlhodobo zanedbané problémy vo Vlkolínci,“ hovorí Parobek. Ozrejmil, že za dva roky tam urobili kroky, ktoré prispejú k dobudovaniu infraštruktúry od nového mobiliáru a pokračujú ďalej.
„Teraz pripravujeme aj projekt obnovy Vlkolínca, na čo chceme využiť finančné prostriedky z Nórskych fondov. Aktuálne musíme všetky tie informácie, ktoré môžu ohroziť čerpanie týchto zdrojov, dementovať,“ uviedol. S obyvateľmi sa vraj stretávajú pravidelne. „Otvorene s nimi hovoríme o všetkých pripravovaných investičných akciách. Ani na jednom zo stretnutí, na ktorých nechýbal aj ten jeden nespokojný občan, nezaznelo, že by niekto navrhol vymazať Vlkolínec z prestížneho zoznamu UNESCO,“ povedal.
Parobek objasnil, že vďaka tržbám po zavedení jednotného výberu vstupného a poplatku za odstavenie vozidla ružomberská samospráva každoročne vypláca majiteľom nehnuteľností, na základe žiadosti, príspevky na obnovu a údržbu objektov vo Vlkolínci. „Ďalšou pomocou je takzvaný animačný príspevok, ktorý je zároveň aj formou kompenzácie pre domácich obyvateľov za problémy a vyrušovanie z ich normálneho života zo strany návštevníkov,“ uzavrel.
Vlkolínec, ktorý pôsobí, akoby v ňom zastal čas, leží nad Ružomberkom. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1461. Názov je zrejme odvodený od hojného výskytu vlkov v okolí. Vďaka izolovanosti si dodnes zachoval svoj pôvodný krajinný ráz. Zachovali sa tam dominanty v podobe drevenej zvonice, rumpálovej studne a kostola Navštívenia Panny Márie. Nechýbajú muzeálne objekty Roľnícky dom a dvor či budova bývalej školy. Ročne tam prichádza zhruba 100-tisíc turistov.