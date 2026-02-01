Nehoda na D1 pred Bratislavou: kamión vrazil do odstaveného auta, uzavreté sú dva jazdné pruhy

Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. K zraneniam osôb pri nehode nedošlo. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Podľa doposiaľ zistených informácií narazilo nákladné motorové vozidlo do osobného motorového vozidla, ktoré bolo odstavené v pravom jazdnom pruhu. Následkom udalosti skončili obe vozidlá mimo vozovky, pričom nákladné motorové vozidlo zostalo zakliesnené medzi mostným pilierom a jeho konštrukciou,“ spresnila Bartošová.
Doplnila, že dychové skúšky u oboch vodičov skončili s negatívnym výsledkom.