Nehoda na D1 pred Bratislavou: kamión vrazil do odstaveného auta, uzavreté sú dva jazdné pruhy

Na diaľnici D1 došlo v nedeľu pred 4.00 h na 24. kilometri v smere do Bratislavy k nehode nákladného a osobného auta. Uzatvorený je preto pravý aj stredný jazdný pruh, premávka je vedená len v ľavom pruhu.

01.02.2026 10:15
nehoda, kamión, diaľnica D1 Foto:
Nehoda na diaľnici D1.
Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. K zraneniam osôb pri nehode nedošlo. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Podľa doposiaľ zistených informácií narazilo nákladné motorové vozidlo do osobného motorového vozidla, ktoré bolo odstavené v pravom jazdnom pruhu. Následkom udalosti skončili obe vozidlá mimo vozovky, pričom nákladné motorové vozidlo zostalo zakliesnené medzi mostným pilierom a jeho konštrukciou,“ spresnila Bartošová.

Doplnila, že dychové skúšky u oboch vodičov skončili s negatívnym výsledkom.

