Vykopaná plechová známka patrí k najnovším úlovkom mikulášskych múzejníkov. Odhalia storočia starý príbeh žobráka, ktorý ju nosil?

Rekonštrukcia budov mikulášskeho múzea priniesla nielen technické riešenie dlhodobého problému s vlhkosťou, ale aj nečakaný pohľad do každodenného života obyvateľov mesta v 18. a 19. storočí. Vďaka výkopovým prácam, ktoré s tým súvisia, objavili pod zemou v metropole Liptova niekoľko ďalších predmetov starých dve až tri storočia.
Súčasťou projektu na sanáciu vlhkosti v múzeu bol aj archeologický výskum pri západných stenách. Archeológ Martin Furman našiel množstvo materiálu – prevažne hlinené črepy z kuchynských nádob alebo kachlíc z pecí. Sú to síce predmety, ktoré už v tej dobe skončili ako odpad, no práve tie dnes dokážu prezradiť veľa o živote, remesle a vkuse ľudí, ktorí ich používali či vyrábali.
Nosili ich aj poddaní
Na črepoch sa zachovali jednoduché aj bohatšie farebné dekorácie, ale aj remeselnícke značky, ktorými si hrnčiari označovali svoje výrobky. „Medzi najzaujímavejšie nálezy patrí hlinená fajka, kostená rúčka z príboru, mosadzná pracka, ale najmä plechová známka,“ hovorí kurátor múzea Miroslav Nemec.
„Plechové známky boli rozšírené v 18. a 19. storočí. Zemepáni ich dávali svojim poddaným, aby si tí mohli takýmto spôsobom vykázať splnenú poddanskú povinnosť v podobe práce. Nahrádzali teda známe drevené rováše,“ vysvetlil.
Nedávno nájdená plechová známka je však zatiaľ veľkou záhadou. Podľa Nemca ju pri troche fantázie možno prirovnať k takým, aké nosili na krku vojaci. Pôvod a presný účel najčerstvejšieho „úlovku“ ale zatiaľ ostávajú nejasné. Múzejníci totiž počas výskumu v Štátnom archíve v Bytči zistili, že v roku 1825 vyrobil mikulášsky kotlár, majster Jozef Dobek, pre Liptovskú stolicu až 110 kusov kovových plieškov pre žobrákov.
„Ich pohyb bol v minulosti prísne regulovaný. Väčšinou platilo, že žobrať mohli len v mieste, odkiaľ pochádzali a aj to len v prípade, že si nedokázali zabezpečiť obživu iným spôsobom – boli to napríklad rôzni invalidi,“ objasnil Nemec. „Aby ich teda úrady odlíšili od ostatných, vyrábali sa pre nich takéto pliešky či známky,“ doplnil. Či mala podobný účel aj známka nájdená v areáli mikulášskeho múzea, ukáže až ďalší výskum.
Vzácne nite aj nádobky
Zamestnanci múzea už majú na svojom konte viacero historicky cenných objavov. Vlani v januári sa pustili aj do výskumu nevyužívaného podkrovia Straussovského domu, ktorý je súčasťou ich sídelnej budovy v centre mesta. Našli tam najmä sklenené fľaštičky z liekov či kozmetiky.
Jednou z najzachovalejších je biela porcelánová nádobka s nápisom Juno Créme. Ten bol v medzivojnovom období populárnym výrobkom, ktorý sa používal na odstraňovanie pieh a vrások. V tejto „sérii" nechýbala ani fľaštička zo sirupu s názvom Sirolin, o čom hlása pomerne dobre zachovalá etiketa. Pôvodne švajčiarsky produkt má históriu siahajúcu do konca 19. storočia. Naši predkovia ho používali pri kašli a prechladnutí.
Spomínaný Juno Créme bol zrejme vyrobený v Banskej Bystrici, o čom hovorí etiketa označená lekárňou, ktorá sa v minulosti nachádzala v meste pod Urpínom. Niektoré nájdené fľaštičky však obsahujú aj etikety s názvom Liptovský Mikuláš. To znamená, že liečivá, ktoré sa v nich nachádzali, vyrobili práve tam. Ich názov je v maďarskom jazyku, preto je predpoklad, že boli vyrobené na prelome 19. a 20. storočia.
Medzi zaujímavé objavy tamojších múzejníkov určite patria aj sto rokov staré šijacie potreby. Na tie natrafili počas prác súvisiacich s výmenou strešnej krytiny v podkroví Rázusovie domu. Súprava nepoužitých nití v tmavohnedej farbe bola zabalená v pôvodnom kartónovom obale a previazaná špagátom. V ďalších dvoch krabičkách sa nachádzali gombičky v rôznych odtieňoch hnedej, šedej a čiernej. Súvisí to zrejme s tým, že najmladší z bratov Rázusovcov tam v minulosti prevádzkoval rodinnú galantériu.