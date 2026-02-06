Modernizácia za 16 miliónov a stále nedokončená: košická stanica zápasí s technickými problémami

Ako Pravdu informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, stavba bola ukončená v decembri 2025. „V rámci projektu došlo k úprave nástupíšť číslo 2 a 3 vrátane rekonštrukcie vonkajšieho osvetlenia, komplexnej rekonštrukcie železničného zvršku koľaje číslo 1b a súčasne komplexnej rekonštrukcie vybraných koľají priľahlých k uvedeným nástupištiam, ako aj k úpravám trakčného vedenia,“ upresnila Lániková. Ďalšie zmeny sa dotkli priechodov pre cestujúcich z dôvodu prístupu k úrovňovým nástupištiam, rekonštrukcie zastrešenia nástupíšť a výstupov z podchodov, ako aj zriadenia výťahov na nástupištiach 2 a 3.
Podpísali dodatky k zmluve
Hoci rekonštrukcia začala ešte v roku 2021 a pôvodne mala byť hotová v priebehu necelých troch rokov, nakoniec meškala. K zmluve o dielo boli uzavreté tri dodatky. Prvý zo dňa 16. novembra 2022, druhý 20. decembra 2024 a tretí bol podpísaný 30. júla 2025. Zmenila sa aj hodnota zákazky. Pôvodne bola vyše 12,7 milióna eur bez DPH, v súčasnosti – po podpise spomínaných dodatkov – dosiahol finančný objem sumu vyše 16,2 milióna eur bez DPH.
Podľa hovorkyne boli počas rekonštrukcie vykonané práce na železničnom spodku, zvršku, nástupištiach, trakcii, výťahoch a prístupoch pre imobilných cestujúcich. Na rad prišli aj zastrešenia nástupíšť, batožinový podchod pre výstroj vlakov, nová kanalizácia v nástupištiach 2 a 3, položenie inžinierskych sietí, kabelizácia a osvetlenie.
„Kompletne sú hotové nástupištia 2 a 3. Zostáva ukončiť nástupištia číslo 1 a 1A. Tieto práce budú riešené samostatným verejným obstarávaním s novým zhotoviteľom, za predpokladu pridelenia finančných prostriedkov,“ priblížila Lániková.
Dodala, že na Železničnej stanici Košice sa vyskytujú technické problémy, ktoré bránia ukončeniu celkovej revitalizácie stanice. Ide o prepojenie uzemňovacej sústavy s koľajovým zvrškom, ktoré bolo preukázané meraním, zamietavé stanovisko úradu Sekcie štátneho odborného technického dozoru k odbornému posúdeniu konštrukčnej dokumentácie na novú transformačnú stanicu a nízkonapäťovú prípojku, ako aj o zmenu technických noriem STN, ktoré sú v rozpore so súčasným stavom elektrických zariadení.
Rekonštrukcia dvoch nástupíšť na košickej železničnej stanici je hotová. Na rad príde signalizačné zariadenie a prvé nástupište.
Výhrady sa týkajú aj riešenia prístupu imobilných cestujúcich na 2. nástupište. Navyše nástupištia 1 až 3 si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu elektrických zariadení, konštrukcie samotných nástupíšť, osvetlenia a ďalších náležitostí, čo si vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie.
Signalizačné zariadenie slúži polstoročie
Modernizácia je nevyhnutná aj pri zabezpečovacom zariadení. Súčasné má vyše 50 rokov. „V roku 1973 bol vypracovaný projekt, ktorého cieľom bola výstavba prechodného staničného zabezpečovacieho zariadenia. V roku 1974, v rámci výstavby automatického traťového zabezpečovacieho zariadenia v úseku Margecany – Košice, bolo v Železničnej stanici Košice zrealizované jeho napojenie zo smeru od Kostoľan nad Hornádom na prechodné staničné zabezpečovacie zariadenie. Súčasťou tejto úpravy bola aj výmena mechanických odchodových návestidiel za svetelné,“ priblížila hovorkyňa s tým, že už v roku 1974 sa na košickej železničnej stanici uvažovalo s čo najjednoduchším napojením automatického traťového zabezpečovacieho zariadenia, keďže stanica bola v tom čase v prestavbe.
„Po jej ukončení sa plánovala výstavba reléového staničného zabezpečovacieho zariadenia, ktorá však nebola zrealizovaná. Dovoľujeme si však uviesť, že napriek uvedenému sú všetky zabezpečovacie zariadenia v ŽST Košice v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi ŽSR," ubezpečila Lániková.
Firma, ktorá vykonávala rekonštrukciu nástupíšť 1, 2 a 3, nemala v zmluve modernizáciu doterajšieho zabezpečovacieho zariadenia. „Na výmenu a modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia existuje zmluva o dielo s iným externým dodávateľom. Súbežne s realizáciou rekonštrukcie nástupíšť mala byť realizovaná iba časť nového zabezpečovacieho zariadenia, a to v rozsahu riadenia časti stavadla 3, na ktorú je spracovaná projektová dokumentácia,“ informovala hovorkyňa. Dodala, že v súčasnosti prebiehajú rokovania so zhotoviteľom o zmluvných podmienkach a celkových nákladoch.
„Vlaková doprava v Železničnej stanici Košice a priľahlých úsekoch je zabezpečovaná v zmysle platných predpisov ŽSR a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Ak dôjde k dohode na zmluvných a finančných podmienkach so zhotoviteľom, môžeme predpokladať začiatok prác na potrebnej projektovej dokumentácii a realizácii v priebehu roku 2026 s predpokladom ukončenia do konca roka 2027. V súčasnosti je predčasné uvádzať akúkoľvek výšku finančných nákladov, nakoľko nie je doriešený rozsah prác,“ dodala na záver hovorkyňa.