Muž ležal v kaluži krvi, vedľa tela našli sekeru. Polícia preveruje podozrenie z vraždy

Podľa informácií tvnoviny.sk ležal muž v kuchyni v kaluži krvi. Na zemi vedľa neho bola údajne sekera.
Políciu privolal brat obete, ktorý býva s nebohým mužom v spoločnej domácnosti. Polícia vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy, potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. „Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla.