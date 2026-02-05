Pravda Správy Regióny Muž ležal v kaluži krvi, vedľa tela našli sekeru. Polícia preveruje podozrenie z vraždy

Muž ležal v kaluži krvi, vedľa tela našli sekeru. Polícia preveruje podozrenie z vraždy

V obci Henclová v okrese Gelnica našli vo štvrtok ráno v jednom z rodinných domov telo muža bez známok života.

05.02.2026 09:04 , aktualizované: 12:34
Podľa informácií tvnoviny.sk ležal muž v kuchyni v kaluži krvi. Na zemi vedľa neho bola údajne sekera.

Políciu privolal brat obete, ktorý býva s nebohým mužom v spoločnej domácnosti. Polícia vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy, potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. „Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla.

