D1 v Bratislave v smere na Prístavný most je pre zrážku blokovaná

Diaľnica D1 v Bratislave v smere na Prístavný most je pre nehodu dvoch vozidiel obmedzená, blokované sú všetky jazdné pruhy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Udalosť sa stala na úrovni nákupného centra na 11. kilometri. „V uvedenom úseku prišlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu dvoch motorových vozidiel, ktoré blokujú všetky jazdné pruhy. K zraneniu osôb nedošlo. Vodičov vyzývame, aby boli trpezliví a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy,“ priblížila polícia.
Pri pripájaní na diaľnicu došlo pri Olympii v smere na Brno k vážnej dopravnej nehode. Vodič osobného auta prehliadol kolónu stojacich vozidiel a bez brzdenia narazil do zadnej časti kamióna s návesom, ktorý bol posledný v kolóne a mal zapnuté výstražné svetlá. Napriek silnému nárazu sa nehoda našťastie obišla bez fatálnych následkov a vodič z havarovaného vozidla dokázal sám vystúpiť. Dychová skúška prítomnosť alkoholu nepotvrdila, muž uviedol, že sa nevenoval situácii pred sebou, pretože sledoval spätné zrkadlo. Úsek križovania diaľnic D1 a D2 patrí medzi mimoriadne frekventované, denne tadiaľ prejde až 80-tisíc vozidiel a kolóny sú tu bežné. Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce a zvýšenú dopravnú záťaž v okolí Brna je nevyhnutné, aby vodiči venovali plnú pozornosť riadeniu. Zvýšená opatrnosť, sústredenie a dodržiavanie bezpečných odstupov sú kľúčové, keďže nepozornosť patrí na diaľniciach medzi najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd. / Zdroj: Policie ČR