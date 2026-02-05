Bol vulgárny a agresívny bitkár, hovoria o Adamovi, ktorý v škole strieľal na spolužiakov. So zbraňou útočil aj deň predtým

Udalosť, ktorá rozrušila celé mesto, sa odohrala okolo obeda. Polícia objasnila, že na linku 158 prijali oznámenie, že v jednej zo základných škôl došlo k incidentu medzi žiakmi. Na miesto okamžite vyslali hliadky. „Jeden zo žiakov šiesteho ročníka mal vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov, pričom dvaja boli jednorázovo ošetrení na mieste,“ potvrdili policajti. „Bola vykonaná obhliadka miesta činu, zaistené viaceré stopy a výsluchy osôb,“ poznamenali.
Konkrétne sa incident odohral počas prestávky na Spojenej škole sv. Jozefa. Dvom spolužiakom spôsobil agresívny Adam, našťastie, len povrchové zranenia nôh. Odborníci na zbrane však upozorňujú, že aj keď ide o airsoftovú verziu, rana z nej môže ľuďom vážne ublížiť – zvlášť ak zasiahne také citlivé oblasti ako sú oči, spánky či krk.
Traumatizujúci dopad
Niektorí okoloidúci v čase udalosti videli, ako spútaného chlapca, s kuklou na hlave, vyvádzajú policajti z budovy školy. Viacerí komentovali, že to bol veľmi nepríjemný pohľad. „Ako z nejakého amerického akčného filmu,“ podotkla mladá žena, ktorá býva v neďalekej bytovke.
Riaditeľka školy Katarína Jarošincová krátko po streľbe vysvetlila, že hneď kontaktovali policajtov, zdravotníkov, centrum právnej pomoci aj kuratelu. Zároveň zabezpečili intervenčný krízový tím. Chlapec, ktorý strieľal, je podľa nej problémový, dlhodobo ho riešili s Centrom právnej pomoci. Deň po incidente sa už pre médiá vyjadrovať odmietla.
Na stránke Trnavskej arcidiecézy je vyhlásenie, v ktorom jej vedenie zdôrazňuje, že správu o streľbe prijali so znepokojením. Diecéza objasnila, že zriaďovateľom tejto školy je Kongregácia školských sestier de Notre Dame.
„Uvedomujeme si traumatizujúci dopad na celú školskú komunitu. Sestrám, žiakom a ich rodičom vyjadrujeme duchovnú blízkosť. V tejto chvíli sme zjednotení v modlitbe za všetkých zasiahnutých. Prosíme o skoré uzdravenie zranených a dar pokoja pre srdcia, ktoré naplnil strach či nepokoj,“ uviedla arcidiecéza. Podčiarkla, že je pripravená poskytnúť zriaďovateľovi akúkoľvek potrebnú pastoračnú či duchovnú pomoc pri riešení následkov tejto udalosti a obnove pocitu bezpečia v školskom prostredí.
Vo štvrtok to pred budovou školy vyzeralo pomerne pusto. Občas okolo prešli nejakí rodičia, no do reči im veľmi nebolo. Matka jednej zo siedmačiek len stručne reagovala, že v stredu zažila šok. „Situácia je stresová, ale pani riaditeľka sa zachovala na sto percent. Podala nám pomocnú ruku – žiakom aj rodičom,“ podotkla s tým, že škola s nimi spolupracuje a jej postup je dobrý. Samotného strelca komentovať nechcela. „Predsa len, je to dieťa. Určite to má ťažké aj on,“ mieni.
Vulgárny bitkár
Natrafili sme aj na študentku tretieho ročníka tamojšieho Gymnázia sv. Jozefa – osemnásťročnú Kristínu. Tá prezradila, že aktuálne v ich škole prebiehajú rozhovory so psychológmi. „Na EduPage písali, že do piatku nebudú zatiaľ ani žiadne skúšania – či už písomné alebo ústne,“ povedala. Opäť sa pritom vrátila aj k stredajšiemu incidentu a samotnému šiestakovi, ktorý strieľal.
„Všetci jeho spolužiaci boli prekvapení, mysleli si, že to má hračkársku pištoľ,“ konštatovala. Ona osobne ho pozná už od mala. „Je to sused, sme z jedného dvora. Vždy bol vulgárny, agresívny bitkár. Neposlúcha ani učiteľov,“ zhodnotila. Aký motív mohol mať chlapec na svoje konanie, netuší. „Mohlo ísť o frajerinu. Je dosť taký, že si dovoľuje,“ uzavrela s tým, že nevie, aká veľká je zbraň, ktorou Adam mieril na spolužiakov.
„Ale zrejme to nebolo nič väčšie ako pištoľ, veď nejakú pušku by do školy len tak neprepašoval. Do tašky by sa mu to nezmestilo,“ povedal nám muž, ktorý práve prechádzal okolo a počul, o čom hovoríme. Pristavila sa aj pani Eva, ktorá v blízkosti býva.
„Deti mám už dospelé, takže osobne sa ma to netýka, ale som presvedčená, že je v tom aj výchova. Ako je možné, že mal pri sebe zbraň, aj keď airsoftovú?" pýtala sa. „Veď na to, čo pri sebe nosí a prečo, by mali dohliadnuť rodičia," hovorí. Škola podľa nej nejaké „páky" na to, aby denne prehľadávali deti či niečo podobné, nemá.
„So žiakmi sa o tom treba rozprávať, robiť okolo toho osvetu. Neviem, ako inak tomu predchádzať,“ krútila hlavou. „Ale podľa mňa bol toto nejaký detský výmysel. Možno chlapec ani pôvodne nemal zámer strieľať a zbraň si doniesol, lebo chcel machrovať. Asi nechcel nikomu ublížiť. Ktovie, čo sa medzi ním a spolužiakmi odohralo,“ dodala.
Strieľal už predtým
Adamov otec sa na sociálnych sieťach vyjadril, že jeho syna v škole šikanovali a nadávali mu. Zbraň, ktorou chlapec strieľal, mal vraj zamknutú doma v šuplíku, no napriek tomu sa k nej dostal. Vzniknutá situácia ho mrzí – nemalo k nej podľa neho dôjsť. Zároveň ho teší, že nikomu sa nič vážne nestalo. „To ho ale neospravedlňuje. Následky sa musia znášať,“ podotkol. Syna má doma, v deň incidentu ich vraj kontrolovali dvaja policajti.
Trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková ozrejmila, že v súvislosti s udalosťou v Novom Meste nad Váhom vykonávajú vyšetrovanie a štandardné bezpečnostné opatrenia. „Na základe vyhodnotenia rizík vývoj monitorujeme v rámci bežného výkonu služby. Aktuálny stav v škole hodnotíme ako stabilizovaný, bez zistených mimoriadnych skutočností," konštatovala s tým, že verejnosť, vrátane žiakov a rodičov, sa môže cítiť bezpečne.
Vyšetrovateľ už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. „Zároveň bolo zistené, že maloletý chlapec sa obdobného konania dopustil aj v utorok (deň predtým) mimo priestorov školy. Z airsoftovej zbrane jedenkrát vystrelil a zasiahol ďalšieho maloletého do oblasti dolnej končatiny,“ vysvetlila hovorkyňa. Aj v tomto prípade začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre výtržníctvo.