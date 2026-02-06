Ťažké cestovanie vlakom: Kúpiť si lístok priamo na stanici nie je možné všade, problém je celoslovenský

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zrušila predajné miesto na žiarskej vlakovej stanici od 1. februára. Pre tých, ktorí si lístok nevedia zabezpečiť online, alebo si zaň nechcú priplácať vo vlaku, je jedinou alternatívou predaj na pošte. Tá je ale mimo dopravného diania – nachádza sa v centre a stanica je na okraji mesta. Ďalšia vec je, že o novinke ešte všetci nevedia, čo sme videli priamo na mieste.
Staničná budova, v ktorej ešte donedávna predávali lístky, zívala síce v čase našej návštevy prázdnotou, no občas ňou niekto prešiel. Na predajnom okienku je oznam, že osobná pokladnica je zatvorená z prevádzkových dôvodov. Krátko po nás prišiel aj cestujúci, ktorý si to čítal s prekvapeným výrazom na tvári.
„To, že lístky sa tu nepredávajú, som zistil až teraz – keď som prišiel na stanicu,“ povedal nám Ján Ošust. „Nevedel som o tom. Veď keď som pred dvomi týždňami cestoval za deťmi do Bratislavy, nič tomu nenasvedčovalo. Pokladňa bola otvorená a lístok som si automaticky zaobstaral. Momentálne som trochu zaskočený,“ podotkol.
Hoci je dôchodca a má nárok na bezplatnú dopravu, pri cestovaní rýchlikom je nutný lístok za 0 eur. Našťastie, teraz čakal len na regionálny vlak, v ktorom mu stačí preukaz, takže nepríjemnosti sa vyhol. Vzápätí ale poukázal na fakt, že patálie s kúpou lístka budú mať všetci, ktorí sa „nekamarátia“ s internetom. „Ja ho napríklad nemám a neviem s ním ani narábať. Mám 78 rokov a som presvedčený, že problémy s tým budú mať viacerí,“ uzavrel.
Apel na rýchlu zmenu
Na situáciu upozornil aj žiarsky primátor Peter Antal. V rámci Iniciatívy Stred tvrdí, spolu s banskobystrickým županom Ondrejom Lunterom, že existujú aj iné alternatívy. Obaja zdôrazňujú, že zrušenie predaja cestovných lístkov na viacerých železničných staniciach ľuďom komplikuje cestovanie. Prichádzajú s konkrétnymi návrhmi, ktoré majú zachovať dostupnosť služieb aj pre obyvateľov bez internetu.
„Denne sa stretávam s ľuďmi a viem, že veľké percento z nich nikdy nebude fungovať v online priestore. Jednoducho ich to nenaučíme – buď na to nemajú techniku, alebo to nechcú. Nútiť ich k tomu je veľmi nesprávne, lebo takto ich vytláčame zo železnice,“ hovorí Antal s tým, že sám je zástancom takejto dopravy a o to viac ho to mrzí. Zároveň podotkol, že cestovanie vlakom je ekologickejšie a bezpečnejšie ako autobusová doprava.Čítajte aj Raketa nie je jogurt, nesplesnivie. Smer spochybnil Remetu vo veci darovania techniky Ukrajine
Nevítaná novinka sa však netýka len Žiaru nad Hronom. „V minulosti tento problém nastal aj v iných mestách či obciach, no ZSSK sa tvári, že je to v poriadku. Určite to tak ale nie je a mali by hľadať riešenie,“ poznamenal Antal. Na to, aby ľudí nevyhnali z vozňov, treba podľa neho robiť potrebné kroky. On sám navrhuje ako jednu z alternatív zrušiť príplatok vo vlaku.
„Nech presvedčia sprievodcov, aby to robili oni. Veď tak to fungovalo aj predtým v staniciach, ktoré nemali okienko – po nastúpení si človek vedel kúpiť lístok za normálnu cenu,“ konštatoval. Ozrejmil, že aj pomerne lacná cesta za 2 eurá sa priamo vo vlaku poriadne predraží, lebo tam si musí človek priplatiť 3 eurá. Suma teda vyskočí na celkových 5 eur.
„Apelujem na ZSSK, aby veľmi rýchlo urobila kroky, ktoré pomôžu všetkým, čo nechcú fungovať v online priestore. Veď možností je viac. Svoje zastúpenie v mestách má aj Integrovaný dopravný systém (IDS) BBSK, ktorý by mohol byť obchodným miestom pre železničnú spoločnosť,“ mieni Antal. Nie všade sa však takéto kancelárie nachádzajú, preto ďalšou alternatívou sú automaty. „Okrem toho nie sú vyriešené ani študentské či dôchodcovské preukážky. To si ich majú Žiarčania a ľudia z okolia, ktorí sa nimi preukazujú vo vlaku, chodiť vybavovať do Zvolena?“ pýta sa.
Trest za nedostupnosť?
Situáciu kritizuje aj starosta Podbrezovej a ďalší člen Iniciatívy Stred Ladislav Kardhordó. „U nás zrušili predaj lístkov na železničnej stanici ešte vlani na jeseň. Nie je to najšťastnejšie riešenie, lebo staršia generácia nie je až tak vybavená mobilnou technikou potrebnou v online priestore,“ povedal. Vysvetlil, že poštu majú od stanice vzdialenú 900 metrov. „Okrem toho je otvorená len v pondelok až piatok, úradné hodiny tiež nie sú ideálne,“ pokračoval s tým, že treba hľadať optimálne riešenia. „Vlakové súpravy sa v ostatnom období veľmi vylepšili, robme teda všetko preto, aby sme občanov do nich dostali,“ uzavrel.
Ukončenie predaja na staniciach už predtým ZSSK zdôvodňovala tým, že v súčasnosti dominuje online nákup. Preto v rámci trendu digitalizácie pravidelne prehodnocuje efektivitu kamenných predajní. Banskobystrický župan Ondrej Lunter si nemyslí, že v tomto prípade išlo o zlý úmysel. „Skôr o zaužívaný slovenský zvyk rozhodovať centrálne, bez dostatočnej znalosti miestnych pomerov,“ uviedol. Spomenul pritom, že samotné štatistiky ZSSK jasne dokazujú, že štyridsať percent ľudí stále kupuje lístky fyzicky.
„Verejná doprava je mimoriadne citlivá oblasť a štát nemôže podmieňovať jej dostupnosť digitálnou gramotnosťou, ani trestať občanov za digitálnu nedostupnosť,“ zhodnotil Lunter. Vzápätí poukázal na cesty preplnené autami. „Jazdenie na nich nie je lacnejšie, ale drahšie ako vlaková doprava. Tá ale musí byť dobre manažovaná a pre ľudí. No a predaj lístkov je jednou z tých vecí, ktorá ich odrádza,“ povedal s tým, že tento problém evidujú napríklad aj v Novej Bani, Krupine či Dudinciach, no týka sa to celého Slovenska.Čítajte aj Bol vulgárny a agresívny bitkár, hovoria o Adamovi, ktorý v škole strieľal na spolužiakov. So zbraňou útočil aj deň predtým
S návrhom riešení, medzi ktorými je možnosť zakúpenia lístkov vo vlaku bez príplatku, inštalácia samoobslužných automatov na staniciach či predaj v zákazníckych centrách IDS, sa plánujú obrátiť aj na ministra dopravy. Samotná ZSSK však stále trvá na svojom. Reagovala, že dnes má „automat v mobile“ čoraz viac ľudí, pričom miera online pripojenia dosiahla na Slovensku 91,8 percenta.
„Priebežne vyhodnocujeme efektivitu jednotlivých predajných miest a najmenej vyťažené pokladnice, ktoré sú z dlhodobého hľadiska ekonomicky neudržateľné, postupne redukujeme,“ uviedol hovorca spoločnosti Ján Baček. Pripomenul, že táto optimalizácia neprebieha plošne ani naraz. Aktuálne je predaj lístkov v pokladniciach možný v 66 staniciach – na konci roka 2025 ich bolo 75.
Pre cestujúcich, ktorí nemajú možnosť využívať internet, zostáva alternatívou SMS lístok na osobné vlaky v Tatrách na čísle 2233 alebo 2255 mimo nich. „Je jednoduchá a dostupná prakticky pre každého s mobilným telefónom. Možnosťou je aj nákup lístku na všetkých pobočkách Slovenskej pošty,“ zopakoval hovorca. Objasnil tiež, že pre všetkých držiteľov stopercentnej zľavy z cestovného zrušili povinnosť vybaviť si nulové lístky. Stačí preukaz na zľavu.