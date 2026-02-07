Pravda Správy Regióny 52-ročný vodič narazil do stromu a na mieste zomrel, z auta zostal iba vrak

52-ročný vodič narazil do stromu a na mieste zomrel, z auta zostal iba vrak

52-ročný vodič narazil do stromu a na mieste zomrel. Na sociálnej o tom informovala trnavská polícia.

07.02.2026 16:33
debata
Presne takto vznikajú smrteľné nehody. Polícia zverejnila výstražné video
Video
Zdroj: Polícia SR

Ako spresnila, nehoda sa stala približne o 13:30 na ceste č. III/1406 v smere na Dunajskú Stredu. Vodič vozidla značky VW Golf z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku a narazil do stromu. Náraz bol taký silný, že z vozidla zostal iba vrak. Vodič pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na mieste zasahujú dunajskostredskí policajti a presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú v štádiu vyšetrovania.

Hrozivá nehoda sa stala na juhu stredného Slovenska. Kamión dostal šmyk a následne prešiel do protismeru
Video
Zdroj: Polícia SR
. daniel, Bratislava, Dúbravka Čítajte viac VIDEO: Takto si daniel pobehoval po Bratislave. Jeho kroky viedli aj k semaforu, ktorý zdemoloval Andrej Danko
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dunajská Streda #tragická nehoda #Polícia Slovenskej republiky
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"