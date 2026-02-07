Deň po tragédii s dvomi mŕtvymi spadla v Tatrách ďalšia lavína

Ako spresňuje na svojej webovej stránke, Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo predpoludním hlásenie o páde lavíny vo Veľkej Studenej doline. Oznamovateľ sa nachádzal na modrom turisticky značenom chodníku a okrem mohutného zvuku lavíny, ktorá vypadla z oblasti Groszovho žľabu, počul z danej lokality aj niekoľko osôb.
K sobotňajšiemu pádu lavíny došlo 24 hodín po tragédii v oblasti Zlomiskovej doliny pod vrcholom Tupá, kde masa snehu zabila dvoch ľudí.
O súčinnosť bola požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ktorej sa však pre nepriaznivé podmienky nepodarilo vzlietnuť. Zo Starého Smokovca smerovali preveriť lavínisko záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pozemne.
„Na mieste sa nachádzali horolezci, ktorí liezli ľady a pádom lavíny neboli zasiahnutí. Záchranný tím prehľadal predmetnú plochu aj za pomoci dronu. Nasadený bol aj psovod s lavínovým psom,“ dodáva HZS s tým, že prehľadávanie lavíniska bolo ukončené s negatívnym výsledkom.
V Tatrách, nad hranicou lesa, platí v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, teda druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.Čítajte viac Tragédia vo Švajčiarsku. Slovákov zasypala lavína, jeden zomrel