V byte na Prievozskej ulici v Bratislave začal horieť nábytok

V nedeľu (8. 2.) popoludní zasahovali hasiči pri požiari v dome na Prievozskej ulici, kde v jednom z bytov na treťom poschodí začal v obývačke horieť nábytok. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„Zasahujúci požiar v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali použitím jedného prúdu,“ priblížili hasiči akciu. Postarali sa aj o tri osoby, ktoré sa ešte pred príchodom hasičov snažili uhasiť požiar svojpomocne. „Jednu z osôb, ktorá sa nadýchala splodín horenia, previezla posádka záchrannej zdravotnej služby na centrálny príjem jednej z bratislavských nemocníc,“ oznámili hasiči.
Informovali zároveň, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na elektrospotrebiči. Následkom požiaru vznikla majiteľovi bytu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 4000 eur, hodnota uchráneného majetku po zásahu hasičov je približne 50.000 eur.
