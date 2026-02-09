Tragické ráno v Bratislave. Objavili mŕtvolu muža, lekár nariadil pitvu

V pondelok ráno našli na Prístavnej ulici mŕtve telo muža. Jeho totožnosť nie je známa.
Pravda,
TASR
09.02.2026 10:09 , aktualizované: 11:00
„Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II sa aktuálne zaoberajú objasňovaním okolností nálezu tela muža bez známok života, ktoré bolo nájdené dnes v ranných hodinách v priestoroch opustených garáží v blízkosti Prístavnej ulice," informovala polícia na sociálnej sieti.
„S cieľom zistenia presnej príčiny smrti muža nariadil ohliadajúci lekár na mieste vykonanie pitvy,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
