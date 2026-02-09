Neuveriteľné: Ožratý sa vybral autom pre deti do školy

„Vo vozidle sa v čase kontroly spolu s vodičom nachádzali aj dve maloleté deti, ktoré išiel vyzdvihnúť zo školy," opísala situáciu na sociálnej sieti polícia.
Vodiča podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,54 promile. Následne mu zadržali vodičský preukaz.
„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Partizánske mu vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a po vykonaní potrebných procesných úkonov podal v danej veci návrh na podanie obžaloby," napísali policajti a dodali, že vodič svojím konaním ohrozil nielen seba, ale aj maloleté deti a ostatných účastníkov cestnej premávky.