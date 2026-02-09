Pravda Správy Regióny Neuveriteľné: Ožratý sa vybral autom pre deti do školy

Neuveriteľné: Ožratý sa vybral autom pre deti do školy

Policajti z Partizánskeho koncom minulého týždňa v popoludňajších hodinách kontrolovali vo Veľkých Bieliciach 39-ročného vodiča, ktorý viedol vozidlo zn. Lancia.

09.02.2026 10:43
„Vo vozidle sa v čase kontroly spolu s vodičom nachádzali aj dve maloleté deti, ktoré išiel vyzdvihnúť zo školy," opísala situáciu na sociálnej sieti polícia.

Vodiča podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,54 promile. Následne mu zadržali vodičský preukaz.

„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Partizánske mu vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a po vykonaní potrebných procesných úkonov podal v danej veci návrh na podanie obžaloby," napísali policajti a dodali, že vodič svojím konaním ohrozil nielen seba, ale aj maloleté deti a ostatných účastníkov cestnej premávky.

