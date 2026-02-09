Nevídaná agresivita. Skupinka urážala staršieho muža, jeden ho udrel päsťou do tváre

Skupina osôb v Zlatých Moravciach počas víkendu slovne obťažovala 66-ročného muža. Jeden člen skupiny ho následne fyzicky napadol a spôsobil mu zranenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Skupina viacerých osôb napadla staršieho muža v sobotu 7. februára dopoludnia na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach. Najskôr slovne urážali poškodeného, následne ho 20-ročný muž udrel päsťou do oblasti tváre. Poškodený po údere spadol na zem a utrpel poranenie hlavy.
Poverený príslušník Policajného zboru podozrivého obvinil pre prečin výtržníctva. Vo veci bol spracovaný návrh na vzatie obvineného do väzby.
Agresívny muž s nožom v ruke zaútočil na policajtov. Tí cudzinca nekompromisne spacifikovali
Video
Olomouckí kriminalisti začali trestné stíhanie 38-ročného cudzieho štátneho príslušníka, ktorého obvinili z násilia proti úradnej osobe a výtržníctva. Muž s dlhým nožom v ruke sa v sobotu večer pohyboval v okolí Hodolanskej ulice, kam boli vyslané policajné hliadky. Po tom, čo ho vypátrali, sa s nožom proti nim ohnal, na výzvy nereagoval a jedného policajta dokonca ohrozil tým, že po ňom nôž hodil. Keďže stál pri oknách, zasahujúci nemohli použiť strelnú zbraň a museli siahnuť po slzotvornom prostriedku. Následne muža zadržali. Zadržaný skončil v policajnej cele, kde sa za prítomnosti tlmočníka zodpovedal vyšetrovateľom, no svoje konanie nedokázal vysvetliť. Kriminalisti následne zistili, že ide o recidivistu s minulosťou útokov so zbraňou aj na policajtov. Po vykonaní potrebných úkonov podali prokurátorovi návrh na jeho vzatie do väzby, ktorý súd schválil. Za spáchané činy mu teraz hrozí šesť mesiacov až šesť rokov väzenia, pričom právna kvalifikácia sa môže počas vyšetrovania ešte rozšíriť. / Zdroj: Policie ČR