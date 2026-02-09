Zlodeji sa zamerali na autoumyvárne, v dvoch obciach spôsobili škodu takmer 10-tisíc eur

Polícia vyšetruje dva prípady krádeží z uplynulého týždňa, ktoré sa odohrali v areáloch samoobslužných autoumývarní v obciach Široké (okres Prešov) a Raslavice (okres Bardejov). Neznámi páchatelia sa v oboch prípadoch zamerali na mincovníky a technické zázemie prevádzok. Celková spôsobená škoda sa blíži k 10-tisíc eurám.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, v obci Široké zlodej kradol v období od 4. do 6. februára. Neznámy páchateľ vošiel do budovy technickej miestnosti autoumývarne, odkiaľ zo zmenárne odcudzil finančnú hotovosť. Okrem krádeže hotovosti spôsobil aj škodu poškodením zariadenia. Celková škoda bola vyčíslená na 5 500 eur. Polícia vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
Druhý prípad sa stal v obci Raslavice v čase od 7. do 8. februára. Neznámy páchateľ sa dostal do oploteného areálu autoumývarne, kde vypáčil dvere do unimobunky a následne aj kovové dvierka skrinky, z ktorej odcudzil dva mincovníky s hotovosťou. „Páchateľ prešiel aj k mincovníkom v troch umývacích boxoch, na ktorých po vypáčení dvierok vzal finančnú hotovosť,“ dodala Jana Ligdayová. Škoda na odcudzených veciach bola predbežne vyčíslená na približne 4 000 eur, škoda poškodením zariadenia predstavuje asi 100 eur. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci krádeže.
Na miestne oddelenie v pražskej Lhotke prišla žena, ktorá v čakárni vyčkala na policajta a následne mu z tašky odovzdala protitankovú strelu. Uviedla, že ju našla doma medzi vecami svojho syna a rozhodla sa ju odovzdať v rámci zbraňovej amnestie. Policajti z bezpečnostných dôvodov okamžite opustili priestory oddelenia a prostredníctvom operačného dôstojníka privolali pyrotechnika. Ten potvrdil, že išlo o neaktívnu protitankovú strelu typu P6 s kalibrom 76 mm. Polícia zároveň dôrazne upozorňuje, aby občania pri náleze munície, výbušnín alebo podozrivých predmetov s nimi nemanipulovali a neprevážali ich na policajné oddelenia, keďže najväčšie riziko hrozí práve pri prevoze. V takýchto prípadoch je potrebné okamžite volať linku 158 a počkať na zásah pyrotechnika. V rámci zbraňovej amnestie od 1. januára do 4. februára 2026 odovzdali obyvatelia hlavného mesta Prahy celkovo 83 zbraní, viac ako 3 000 kusov streliva a 20 kusov munície. / Zdroj: Policie ČR