Kolóny a zdržania sú preč. Tunel Višňové priniesol úľavu Žiline aj Strečnu. Je to fantázia, pochvaľujú si ľudia

Diaľničiari nedávno upozornili, že vďaka novému ťahu D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou, ktorého súčasťou je tunel Višňové, sa situácia zlepšila napríklad na žilinskej križovatke ulíc Ľavobrežná, Košická a Nemocničná. Práve tá bola celoslovensky známa dlhými kolónami nielen počas presunov vodičov pred sviatkami, ale aj vo všedné dni. Často to súviselo s komplikáciami na ceste popod Strečno.
Asi neexistuje aktívny šofér, ktorý by si z minulosti nepamätal situáciu, keď na spomínanom ťahu, pod známym hradom, neuviazol aj na desiatky minút. Teraz je to tam naozaj diametrálne odlišné. Už vo Vrútkach, v smere od Martina do Žiliny, je citeľný úbytok áut. Cestu, ktorej sa v minulosti radšej všetci, ktorí mohli, vyhli, si teraz môžu vychutnať plynulou jazdou. Miestami to tam pôsobí úplne prázdno – aj my sme zažili momenty, keď sa pred ani za nami nenachádzalo žiadne iné auto.
Úspora času a nervov
Z pokojnej cesty sme odbočili priamo do obce Strečno. Boli sme zvedaví, ako vnímajú úbytok áut miestni. Natrafili sme na pána Jaroslava, ktorý hovorí o jednoznačne pozitívnej zmene. „Kolóny zmizli a, čo je úplne perfektné, v noci je tu oveľa tichšie. Podstatne lepšie spím, nedá sa to porovnať s tým, čo tu bolo predtým. Je to fantázia,“ povedal s úsmevom. „Druhá vec je, že teraz majú problémy s dopravou inde. Napríklad pri Ružomberku,“ dodal.
Milan, ktorý pravidelne cestuje v obidvoch smeroch, tiež hovorí o obrovskej úľave. „Denne jazdím buď do Vrútok, alebo do Žiliny, kde pracujem. Odkedy otvorili Višňové, v zápche som neskončil ani raz,“ tvrdí s tým, že mu to prinieslo väčší komfort. „Úspora času a nervov, ktoré som tam predtým strácal, sú na nezaplatenie,“ uzavrel.
Denne tadiaľ prechádza aj Miroslav. „Pravidelne chodievam popod Strečno do práce. Situácia sa po otvorení tunela výrazne zlepšila. Strečno teraz považujem za prázdnu cestu – veľmi dobre bola presmerovaná kamiónová doprava, takže som to uvítal," konštatoval. No keďže dochádza z Ružomberka, situácia sa mu trochu skomplikovala v iných končinách.
„Úzky uzol je na konci diaľnice pri Krpeľanoch, tam je to dosť často zapchaté. No a potom je štandardne zapchatý Ružomberok. To je ale dlhodobý problém, ktorý sa vyrieši až otvorením privádzača z Ivachnovej,“ mieni.
Zo Strečna sme pokračovali do Žiliny – aj tento úsek mal pre nás inú atmosféru. Kedysi vždy preplnená cesta bola nezvyčajne pokojná, nikdy predtým sme ju takú nezažili. V meste sme sa priblížili k najviac vyťaženej križovatke, kde sme tiež neraz skončili v dlhej a pomaly postupujúcej kolóne. Viacerí nám potvrdili, že aj tento jav zmizol.
„Naozaj sa to tu odľahčilo, prišlo to s otvorením tunela Višňové. Je to lepšie, Žilina je prázdnejšia. Horšie je to pri Martine – za tunelom. Keď sa napájate na obyčajnú cestu, sú tam neskutočné kolóny. Ďalšia vec je, že sa nedá zísť do Vrútok,“ zhodnotil Roman narážajúc na chýbajúci výjazd v blízkosti spomínaného mestečka.
Očakávajú ešte nárast
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uviedla, že za prvý mesiac tohto roka už prešlo tunelom Višňové viac ako 600-tisíc vozidiel. „Motoristi ho využívajú vo veľmi intenzívnej miere, denne ním prejde 20-tisíc áut. Z toho takmer 3-tisíc tvoria nákladné vozidlá,“ objasnilo tlačové oddelenie NDS. Najväčší prínos vidia práve v odlive tranzitnej nákladnej dopravy z intravilánu Žiliny, ale aj z cesty pod Strečnom. Dopravné komplikácie sú tam v súčastnosti podľa diaľničiarov už len veľmi zriedkavé.
Najviac áut zatiaľ prešlo tunelom 23. januára – namerali ich vtedy viac ako 23-tisíc za deň. „Už prvý mesiac od otvorenia ukázal, ako veľmi pomohol v tomto regióne, ale aj pri tranzite naprieč Slovenskom. Som rád, že ľudia už nemárnia svoj čas v kolónach a namiesto nich sa bezpečne a pohodlne vezú novým úsekom,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.
Diaľničiari zdôraznili, že dopravu sa podarilo odkloniť aj z cesty prvej triedy. Podľa nich sa už Strečno zbavilo povesti najspomínanejšej lokality v dopravných servisoch, čo považujú za dobrú správu. Očakávajú, že počet motoristov na novom ťahu D1 ešte narastie, lebo práve v prvom mesiaci roka býva premávka na diaľniciach najmenej frekventovaná.
Od otvorenia tunela už riešila Diaľničná patrola niekoľko problémových situácií – napríklad pokazený kamión či autobus. Odstraňovala tiež kus polystyrénu, ktorý niekomu vypadol a tvoril potenciálnu prekážku. Dokopy zasahovala zhruba tridsať krát.
„Naši kolegovia z Diaľničnej patroly sú vždy pripravení poskytnúť motoristom pomocnú ruku. Výnimkou nie je ani úsek s najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku, dokonca aj v rámci krajín V4. Máme tam najmodernejší kamerový systém, takže operátori majú dianie v tuneli absolútne pod kontrolou," podčiarkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Pripomenul, že patrola je k dispozícii nonstop – sedem dní v týždni, 24 hodín denne.
Diaľničiari však upozorňujú, že motoristi by mali vedieť za každých okolností krízovým situáciám predísť, a to disciplinovaným správaním. Poukazujú na dodržiavanie aktuálnej predpísanej rýchlosti, ktorú môžu šoféri vidieť na premennom dopravnom značení. Dôležitá je tiež vzdialenosť od vozidla pred sebou.
„V tuneli máme aj premenné dopravné značenie, ktoré práve na tieto prehrešky upozorňuje vodičov počas jazdy,“ poznamenal Droppa. Doplnil, že ak napríklad kamera vyhodnotí krátku vzdialenosť medzi vozidlami, upozorní šoféra zvýraznením značky „dodržujte vzdialenosť“. Ak orientačné meradlo systému zachytí prekročenie rýchlosti, značka zobrazujúca maximálnu povolenú rýchlosť začne pulzovať.