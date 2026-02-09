Pravda Správy Regióny V Bratislave unikal plyn. Potrubie stanice poškodil neznámy muž, pátra po ňom polícia

Bratislavou sa v pondelok podvečer šíril zápach plynu, ktorý pocítili najmä obyvatelia Vrakune a Ružinova. Hasiči lokalizovali zdroj v poškodenom potrubí regulačnej stanice v blízkosti letiska M. R. Štefánika a obchodného centra. Podľa polície svedok videl na mieste neznámeho muža, ktorý mal zariadenie poškodiť úmyselne.

09.02.2026 21:21 , aktualizované: 21:40
Hasiči po prijatí viacerých hlásení preverovali situáciu v uliciach Seberíniho, Hradská, Borodáčova či Astronomická. „Napokon našli zdroj úniku plynu z poškodeného stredotlakového potrubia regulačnej stanice v mestskej časti Vrakuňa. Únik plynu bol v spolupráci s majiteľom už odstránený,“ uviedli bratislavskí hasiči na sociálnej sieti.

Polícia krátko po 19.00 h prijala oznámenie od osoby zodpovednej za servis stanice, ktorá sa nachádza v druhom bratislavskom okrese. „Osoba videla neznámeho muža, ktorý mal túto stanicu úmyselne poškodiť,“ informovala polícia na facebooku. Na miesto boli vyslané hliadky Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II aj Pohotovostná motorizovaná jednotka.

Policajti na mieste koordinovali postup s príslušníkmi HaZZ. „Po konzultácii s nimi nebolo vzhľadom na aktuálnu situáciu potrebné vykonať evakuáciu obyvateľov,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku. Policajti na základe získaného popisu aktuálne vykonávajú pátranie po neznámom mužovi a pokračujú v potrebných úkonoch.

