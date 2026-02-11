Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Zaujímavé videá môžete posielať na e-mail tbucka@pravda.sk a podeľte sa o momenty, ktoré stoja za to vidieť. Je to zdarma. Najlepšie videá zverejníme.Čítajte viac Patrí k tomu najkrajšiemu, čo na Slovensku vytvorili z ľadu. Takto nádherne to vyzeralo vo Vysokých Tatrách
Takáto atrakcia sa na Slovensku len tak nevidí. V zime je považovaná za úplne najkrajšiu
V Rajecko-lesnianskej doline nad obcou Rajecká Lesná vytryskuje prúd studenej vody do výšky približne desať metrov, ktorý každoročne láka množstvo turistov. Hoci nejde o prírodný gejzír, ale o vodu vytekajúcu z podzemného potrubia, miesto je veľmi pôsobivé, najmä v zime, keď zamrznutá krajina vytvára atmosféru pripomínajúcu Island. Gejzír je ľahko dostupný autom aj pešo, keďže sa nachádza neďaleko asfaltovej cesty. Príjemnú prechádzku však ponúka aj trasa cez Rajeckú dolinu lesnou cestou, ktorá vedie okolo miestneho kempu a k samotnému gejzíru trvá približne hodinu.