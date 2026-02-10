Pravda Správy Regióny Otrasný nález v Košiciach: V kríkoch našli telo muža

V pondelok (9. 2.) večer našli v Košiciach telo mužského pohlavia bez známok života, polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin zabitia, uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

10.02.2026 15:14
„Osoby, ktoré sa nachádzali bezprostredne v blízkosti spáchaného skutku, boli po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnené do cely policajného zaistenia,“ povedala.

Trestné stíhanie pre zločin zabitia začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. V súčasnosti však vo veci koná krajský policajný vyšetrovateľ. „Nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie,“ upozornila.

V súčasnosti je podľa Ivanovej predčasné poskytovať akékoľvek podrobnejšie informácie, pretože by mohli zmariť alebo sťažiť ďalšie úkony vo vyšetrovaní.

Podľa informácií Korzára objavili mŕtvolu muža v kroví za predajňou automobilov na Prešovskej ceste. Podľa medializovaných informácií mohlo telo na mieste ležať dlhší čas, údajne aj viac ako týždeň. Okolnosti nálezu naznačujú, že by mohlo ísť o násilný trestný čin. Na miesto privolali aj kriminalistov, ktorí zaisťovali stopy viac ako päť hodín. Podľa svedkov prácu polície spočiatku komplikovali sociálne slabší obyvatelia z okolia.

