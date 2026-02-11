Chátrajúci kremnický internát mení podobu. Vznikajú v ňom štartovacie byty pre mladých a rodiny, chcú sa nadýchnuť do lepších časov

Nové byty majú byť v zlatom meste motiváciou pre mladých a rodiny – aby zo svojho rodiska neodchádzali, prípadne sa doň vrátili. Tak ako všade, aj v Kremnici totiž populácia postupne klesá. Momentálne tam žije zhruba 4 600 obyvateľov, no ešte začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia ich bolo viac ako 6-tisíc.
Aktuálne tam finišujú práce na prestavbe bývalého internátu, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. Budova už dlhšie chátrala, pričom samospráva ju od ministerstva školstva odkúpila, za výhodných podmienok, pred piatimi rokmi.
Celkové náklady na bytovku predstavujú 2 409 553 eur. Z toho 797 700 eur má mesto z nenávratnej dotácie ministerstva dopravy, ďalších 1 348 540 eur čerpajú z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Z vlastných zdrojov samosprávy na to poputuje 263 313 eur.
Komplikovaná bytová politika
Projekt teda rieši prestavbu už existujúceho objektu, vďaka čomu vznikne 26 bytových jednotiek. Konkrétne štyri jednoizbové, osemnásť dvoj- a štyri trojizbové. Primátor Kremnice Martin Novodomec objasnil, že žiadosť o dotácie podali ešte v roku 2024. Zároveň potvrdil, že prioritou sú v rámci tohto zámeru mladé rodiny.
„Radi by sme ich prilákali a ponúkli im štart v našom meste. Tiež aby Kremnica, vzhľadom na vývoj demografie, ožívala a znovu sa nadýchla do lepších časov,“ hovorí. Pokračoval, že vzhľadom na okolnosti a územný rozvoj nemajú veľa možností stavať nové byty. Pripomenul, že sú turisticky veľmi lákaví, no bytová politika je tam dosť komplikovaná.
„Je naozaj ťažké zohnať v Kremnici niečo na kúpu, nie ešte na prenájom. Máme veľa žiadateľov, ktorí by sa sem radi vrátili. No a ďalší to chcú využiť ako štartovacie byty,“ zopakoval primátor. Vysvetlil, že prerábaná budova bude musieť po rekonštrukcii spĺňať energetickú triedu A0, čo je povinný štandard pre novostavby s takmer nulovou potrebou energie.Čítajte aj Ťažké cestovanie vlakom: Kúpiť si lístok priamo na stanici nie je možné všade, problém je celoslovenský
„To znamená, že sú tu aj obnoviteľné zdroje energie ako fotovoltické panely, tepelné čerpadlo, rekuperačné jednotky,“ vymenoval, čo nájomcom poskytne väčší komfort. „Tá energetická úspora tu bude dosť významná,“ podotkol. Samozrejme, projekt zahŕňa tiež výmenu výťahov, spoločné priestory či parkoviská.
Potrebujú ich ako soľ
Práce pokračujú podľa harmonogramu – byty by mali byť dokončené začiatkom leta, možno už v máji. „Máme zhruba stovku žiadateľov a myslím si, že v najbližších mesiacoch to bude ešte rásť. Záujem bude určite veľký. Keby sme postavili ešte ďalšie dve či tri takéto bytovky, zaplníme ich,“ mieni Novodomec.
Mnohí Kremničania sa zhodujú, že takéto byty v meste potrebujú ako soľ. Veľkou pomocou budú najmä pre rodiny, ktoré si pri súčasných cenách nemôžu dovoliť vlastné bývanie. No a prenájmy cez súkromné osoby rastú do závratných výšok. To, že mesto sa rozhodlo zobrať „do parády“ opustený objekt, len vítajú.
„Roky tu zbytočne stál bez využitia, takže toto je veľké plus,“ zhodnotila Miroslava, ktorá práve prechádzala popri nás a kočíkovala malú dcérku. „My s manželom máme vlastné bývanie, ale takáto možnosť určite veľmi pomôže niekomu s nižšími príjmami,“ doplnila.
„Bývanie je základ a kto ho nemá vo svojom meste, hľadá možnosti inde. Napríklad aj v okolitých obciach. Každý ale určite radšej zostane vo svojom rodisku, kde má svoje širšie príbuzenstvo,“ konštatoval pán Michal. „Ak tam bude nejaký normálny nájom, mladí sa tam určite pohrnú,“ uzavrel.Čítajte aj Kolóny a zdržania sú preč. Tunel Višňové priniesol úľavu Žiline aj Strečnu. Je to fantázia, pochvaľujú si ľudia
Riaditeľka mestského podniku služieb Slávka Hnilová spresnila, že momentálne evidujú 96 žiadateľov o nájomný byt. Tiež predpokladá, že to ešte porastie. „Po dokončení bytovky budeme postupovať podľa registra uchádzačov, ktorý máme. Musia spĺňať zákonom stanovené podmienky, pričom samozrejmosťou je dokladovať sa príjmom a zložiť zábezpeku,“ ozrejmila.
Zatiaľ naposledy odovzdali nájomné byty v Kremnici v roku 2015, keď sa mesto vybralo podobnou cestou ako teraz. Jedenásť jednotiek vzniklo prestavbou bývalého Centra voľného času. O ich pridelení rozhodovala komisia.