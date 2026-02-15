Košičanov nahneval plot aj uzavretý priechod v centre mesta, nevedia sa dostať na zastávku električky. Radnica sľubuje zlepšenie

Viacero Košičanov vyjadrilo s týmto stavom nespokojnosť na sociálnych sieťach. Prekáža im, že musia halu obchádzať. Podľa nich je navyše prístup do športovej haly komplikovaný. „Prečo postavili plot pri Starej jazdiarni pred priechodom pre chodcov s ešte stále fungujúcim semaforom?“ pýta sa na sociálnych sieťach Košičanka s tým, že je problém nájsť cestu na zastávku električky, respektíve dostať sa z jedného chodníka na druhý. Podobne vnímajú problém aj ďalší obyvatelia metropoly východu.
Ide o dočasné obmedzenia
Mesto vidí problém inak, súčasný stav súvisí s revitalizáciou okolia športovej haly. „Mrzí nás, že Košičania musia halu obchádzať, no ide o dočasné obmedzenia. Ide najmä o ochranu bezpečnosti a zdravia, keďže po stavenisku sa pohybujú aj ťažké stroje. Vstup do športovej haly Stará jazdiareň je možný cez hlavný vchod oproti budove miestneho úradu mestskej časti Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici,“ vysvetlil hovorca košického magistrátu Dušan Tokarčík.
Dodal, že všetky obmedzenia sú v zmysle schváleného projektu. „Na ulici Pri jazdiarni zatiaľ neuvažujeme ani o dočasných zmenách organizácie dopravy. Bezpečnosť a zdravie sú najdôležitejšie. Bonusom je aj to, že po dokončení rekonštrukcie nahradí betónovú plochu zeleň, presnejšie kríky, stromy či kvety. Navyše pribudnú aj dve fontány, trhovisko, lavičky či stojany na bicykle,“ priblížil hovorca.
Práce na revitalizácii okolia športovej haly Stará jazdiareň sa začali ešte v septembri minulého roka. Stavebné práce má na starosti košická spoločnosť Boxpark, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi siedmich uchádzačov s ponukou 1,2 milióna eur s DPH. Mesto Košice získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške vyše 1,8 milióna eur s DPH z eurofondového programu Slovensko.
Po modernizácii haly prišlo na rad okolie
Stavebné práce majú byť hotové v novembri tohto roka. Budú rozdelené na etapy, aby mohla byť športová hala s menšími obmedzeniami využívaná aj počas prebiehajúcej revitalizácie. Okrem už spomínanej zelene, fontán či lavičiek pribudnú aj ďalšie pozitíva. „Projekt počíta aj s novým osvetlením a kamerovým systémom, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti,“ informoval košický primátor Jaroslav Polaček.
Revitalizácia má vyriešiť aj problém s odvádzaním dažďovej vody zo strechy haly a priľahlého okolia. Tým by sa mali skončiť aj patálie s vlhnutím omietky. Dažďová voda, ktorá stečie zo strechy haly a spevnených plôch, sa bude zachytávať v retenčných nádržiach pod povrchom a následne využívať na zavlažovanie zelene.
Revitalizácia okolia Starej jazdiarne nadväzuje na modernizáciu športovej haly za 3,1 milióna eur, ktorá prebehla od februára 2022 do júna 2023. Dotáciu vo výške 1,25 milióna eur vtedy poskytol mestu Fond na podporu športu, zvyšok mesto financovalo zo svojho rozpočtu. Vynovená viacúčelová multifunkčná hala v súčasnosti poskytuje priestor na tréningy a súťažné zápolenia vo viacerých športoch. Stará jazdiareň je zároveň aj dejiskom hudobných koncertov a kultúrno-spoločenských podujatí.