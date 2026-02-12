Výzva pripomínajúca reality šou má prilákať farmárov. Je absurdné voziť jedlo cez pol planéty, prízvukuje Lunter

„Znie to ako televízna súťaž? Nie – je to realita v Banskobystrickom kraji,“ hovorí predseda BBSK Ondrej Lunter o výzve, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach. „Predstavte si, že namiesto potravín z druhého konca sveta varíme v našich školách a zariadeniach z toho, čo vyrástlo pár kilometrov odtiaľto,“ pokračoval.
„Je absurdné voziť do našich kuchýň jedlo cez pol planéty, keď máme skvelých farmárov doma,“ zdôraznil. Zároveň ozrejmil, že župa už pred pár rokmi spustila systém spolupráce s miestnymi výrobcami. Výsledkom je, že každé piate jedlo v školách či sociálnych zariadeniach pochádza z lokálnych surovín. Keby nerátali ryžu, ktorá sa u nás nepestuje, bolo by toho ešte viac.
Strava pre stovky ľudí
Lunter podčiarkol, že Výzva farmár nevznikla ako papierový projekt, ale ako živý systém spolupráce s miestnymi výrobcami. „Teraz sme otvorili dvere všetkým farmárom, prvovýrobcom a spracovateľom – nielen sociálnym podnikom. Už máme 21 nových prihlásených dodávateľov a hľadáme ďalších,“ uviedol.
A ako na to? Stačí vyplniť formulár na webe BBSK s tým, čo vie farmár dodávať. Župa overí hygienu, pôvod a spoľahlivosť. Po splnení podmienok ho zaradia do katalógu dodávateľov pre 37 svojich zariadení, ktoré denne pripravujú stravu pre desiatky až stovky ľudí. „Naším cieľom je jeden silný regionálny potravinový ekosystém, kde zarábajú miestni, deti jedia lepšie a príroda netrpí zbytočnou dopravou,“ vysvetlil Lunter s tým, že výzva je otvorená bez dátumu exspirácie.
Donedávna sa do iniciatívy mohli zapojiť ako dodávatelia iba registrované sociálne podniky a chránené dielne prostredníctvom nástrojov verejného obstarávania so sociálnym aspektom. Aktuálne je v krajskom projekte osem takýchto podnikov. Novela zákona o verejnom obstarávaní však priniesla výnimku pre podlimitné dodávky potravín do verejných kuchýň do sumy približne 216-tisíc eur bez DPH. Otvoril sa tak priestor pre širší okruh lokálnych dodávateľov.Čítajte aj Objednáme ďalšie stíhačky F-16? Kaliňák: Kongres nám schválil možnosť nákupu ďalších
„S týmto procesom sme začali vlani na jeseň a aktuálne máme v úzkom výbere 21 nových dodávateľov, ktorých preverujeme,“ zopakoval župan. „Do konca marca plánujeme s tými, ktorí splnia stanovené kritériá, uzatvoriť zmluvy,“ konštatoval. Pripomenul, že stále sa môžu zapojiť aj ďalší poľnohospodári a prvovýrobcovia.
Vzájomná pomoc
Jedným zo zariadení, ktorého jedálniček obsahuje tieto produkty, je Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Jej riaditeľka Beáta Orješková reagovala, že aj oni vychovávajú budúcich farmárov a keďže mnohí ich žiaci pochádzajú práve z takýchto rodín, podpora lokálnych poľnohospodárov je pre nich prirodzená.
„Okrem organizovania podujatí, na ktorých sa prezentujú regionálni producenti, sme zapojení aj do Výzvy farmár. Prostredníctvom nej odoberáme domáce a čerstvé produkty ako sú mlieko a výrobky z neho, zemiaky či ovocie. Takýmto spôsobom si vieme vzájomne pomáhať,“ doplnila riaditeľka.
„Napriek tomu, že do limitu 216-tisíc eur bez DPH nie je potrebné realizovať verejné obstarávanie, ako kraj dôsledne dodržiavame zásady hospodárnosti, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania,“ tvrdí Izabela Michelčíková z Oddelenia podpory sociálnej ekonomiky BBSK. „Dbáme na to, aby nedochádzalo k účelovému deleniu zákaziek a postupujeme v spolupráci s odborníkmi na verejné obstarávanie,“ spresnila.
Župa upozorňuje, že už dnes eviduje konkrétne výsledky. V roku 2023 nakúpili krajské školy a zariadenia sociálnych služieb od lokálnych dodávateľov (sociálnych podnikov) potraviny za 53-tisíc eur, pričom v prvom polroku 2025 to bolo už 261-tisíc eur. Spolu tak za celé obdobie smerovalo priamo k lokálnym výrobcom viac ako 1 milión eur a podiel takýchto potravín na celkových nákupoch dosiahol 20 percent.Čítajte aj Kolóny a zdržania sú preč. Tunel Višňové priniesol úľavu Žiline aj Strečnu. Je to fantázia, pochvaľujú si ľudia
Farmárom to pomáha lepšie plánovať produkciu a znižuje ich závislosť od veľkoobchodných reťazcov. Benefity však z toho majú všetci. Krajské zariadenia získavajú čerstvejšie potraviny či už ide o mäso, mlieko, vajcia, zemiaky, zeleninu a ovocie. Tiež širší okruh dodávateľov, čo zvyšuje bezpečnosť a stabilitu zásobovania. Ďalšou výhodou je, že v rámci regiónu sa podporuje poľnohospodárska činnosť aj tvorba nových pracovných miest.
Tento systém s nadšením komentujú viacerí ľudia. „Kiežby všetci uvažovali podobne. Regionálne dodávanie potravín je cesta. Podporuje udržať vidiek, pracovné miesta, ale najmä nakŕmiť občanov zdravým jedlom a nie odpadom z celého sveta,“ zhodnotil napríklad Attila. Podobných reakcií je však podstatne viac.