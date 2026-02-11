Pravda Správy Regióny Panika na sídlisku v Tornali: Výbuch plynu zranil štyroch ľudí, bytovku museli evakuovať

Pri výbuchu plynu v Tornali sa zranili štyria ľudia. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, výbuch nastal v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici.

11.02.2026 18:26
Podľa predbežných zistení na druhom poschodí bytovky vybuchla plynová fľaša, čo následne spôsobilo požiar bytu. V čase výbuchu sa v bytovke nachádzalo 17 ľudí a bola potrebná ich evakuácia.

Pri explózii sa zranili štyri osoby, ktoré z miesta odviezli do nemocnice. Policajti aj ďalšie záchranné zložky sú na mieste.

