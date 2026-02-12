Obrovská tragédia v Leviciach. Matku s 11-ročnou dcérou dobodal na smrť

Policajtov vo štvrtok ráno vyslali na ulicu Boženy Slančíkovej Timravy v Leviciach. V byte našli dve telá bez známok života.
Pravda
12.02.2026 09:13 , aktualizované: 09:50
„Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony za účelom zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie," informovali policajti na sociálnej sieti. Dodali, že na miesto sa presúva výjazdová skupina Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Nitre spolu s tímom krízovej intervencie.
„Podozrivá osoba bola krátko po čine zadržaná," uviedli tiež s tým, že bližšie informácie poskytnú, akonáhle to situácia dovolí.
Podľa informácií TV Markíza prišiel na mestskú políciu muž s tým, že sa stalo niečo strašné. Keď polícia prišla na miesto, v byte našla nožom dobodanú matku a asi 11-ročnú dcéru. Mŕtvy mal byť aj pes. Podľa televízie je zadržaným mužom bývalý druh zavraždenej ženy.
