Kľúčový most v Košiciach ide do rekonštrukcie. Práce potrvajú takmer dva roky

Dianie okolo mosta na Hlinkovej ulici sledujú Košičania s napätím. Nečudo, v metropole východu patrí medzi najvyťaženejšie komunikácie a je dôležitou dopravnou tepnou. Denne ním prejde vyše 30-tisíc áut. Aspoň malou dobrou správou je, že nastal posun. V prípade rekonštrukcie mosta na Hlinkovej už má mesto v rukách čerstvé, platné stavebné povolenie. Chystá vyhlásenie súťaže na výber zhotoviteľa. Celý proces potrvá niekoľko mesiacov.
Za 18 mesiacov má byť hotovo
Akonáhle bude známa víťazná firma, môžu sa začať práce na moste. „Peniaze na opravu mosta sú už alokované, práce na oprave mosta sú naplánované na obdobie 18 – 24 mesiacov. Súčasné dopravné obmedzenia, teda obojsmerné zúženie premávky z dvoch pruhov na jeden pruh a rýchlosť znížená na 30 km/h, ostávajú v platnosti," informoval hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.
Mesto má na rekonštrukciu v rozpočte vyčlenených vyše 7,4 milióna eur. Predpokladaná hodnota celej rekonštrukcie mosta predstavuje takmer 11 miliónov eur, pričom výslednú sumu určí pripravované verejné obstarávanie.
Most na Hlinkovej ulici v Košiciach potrebuje súrne rekonštrukciu, no nezaobíde sa to bez dopravných obmedzení.
Most nad železničnou traťou na Hlinkovej ulici bol vybudovaný ešte v roku 1969. Hoci sa viackrát dočkal opráv – naposledy v rokoch 1989 a 2015 –, situácia sa nezlepšila. „Problém nielen tohto mosta spočíva v tom, že pri jeho výstavbe boli pred niekoľkými desaťročiami použité nevhodné nosníky typu Vloššák. Tie nestačí opraviť, musia byť vymenené," upresnil hovorca. Tento verdikt padol po obhliadke mosta v roku 2020, ktorá definitívne potvrdila, že jednoduchá rekonštrukcia nepostačuje a poškodené nosníky bude treba vymeniť.
Mesto nečakalo, kým sa situácia zhorší, preto ešte pred troma rokmi spracovalo projekt na opravu mosta. Zámer na rekonštrukciu zverejnilo v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte v októbri 2023. Most sa nachádza v ochrannom pásme železníc, čo spôsobilo neprimerane zdĺhavú komunikáciu pri získavaní povolení zo strany všetkých partnerov.
Kým začnú s opravou mosta, postavia kruhový objazd
Na sociálnych sieťach sa šírila aj informácia o tom, že kvôli rekonštrukcii mosta na Hlinkovej ulici mesto odsunie výstavbu kruhového objazdu na križovatke Kostolianskej cesty, Cesty pod Hradovou a Vodárenskej ulice.
{* sablona=„citajte_viac“ | clanok=„783741“ | popisok=„citajteViac“ } . { koniec-sablona *}
Mesto však ubezpečuje, že to nie je pravda. Výstavba „kruháča" má začať na jar tohto roka, mesto na ňu vynaloží zhruba 300-tisíc eur. „Našou snahou je, aby výstavba kruhového objazdu a oprava mosta na Hlinkovej ulici neprebiehali súbežne, aby sme nezablokovali severovýchodné prístupy do Košíc. Predpokladáme, že kým prebehne verejné obstarávanie na most Hlinkova, bude už kruhový objazd na Kostolianskej ceste hotový," uzavrel Tokarčík s tým, že výstavba kruhového objazdu potrvá niekoľko týždňov.