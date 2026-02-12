Pravda Správy Regióny Muž vo Vrútkach zomrel násilnou smrťou, podozrivú ženu policajti zadržali

Polícia vo Vrútkach zadržala 38-ročnú ženu podozrivú z násilného usmrtenia 53-ročného muža. Jeho telo bez známok života našli v stredu (11. 2.) vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov vo Vrútkach. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár aj súdny lekár. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Podozrivá žena sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 1,19 promile. „Nariadená súdna pitva potvrdila, že 53-ročný muž zomrel násilnou smrťou. Vec si prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý vo veci vykonáva potrebné procesné úkony,“ uviedla Šefčíková s tým, že vzhľadom na vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.

