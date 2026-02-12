Vlastný bazén, sauna aj tobogany. V areáli Rooseveltky vyrástla supermoderná škôlka

Prvé priestory materskej školy otvorila Rooseveltka už pred desiatimi rokmi, no primárne bola určená len pre deti jej zamestnancov. Snažila sa im tak vytvoriť sociálne zázemie a komfort. Aktuálne však otvorili brány úplne novej budovy škôlky, ktorá vyrástla „na zelenej lúke“ vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy a odolnosti. Ako hovorí šéfka nemocnice Miriam Lapuníková, túto myšlienku otvoril minister školstva, keď ich vyzval zúčastniť sa na tomto projekte.
„Celková hodnota škôlky je 2,3 milióna eur. Z eurofondov sme čerpali 1,3 milióna a zvyšok doplatila nemocnica. Na vybavenie nám sumou 150-tisíc eur prispeli naši podporovatelia,“ povedala Lapuníková. Vysvetlila, že ide o súkromnú škôlku, ktorá je zaradená do siete školských zariadení.
„Snažíme sa podporovať našich zamestnancov úpravou výšky školného – ak sa nám to podarí, budeme jeho cenu znižovať,“ pokračovala. Objasnila, že mesačný poplatok za dieťa pre nich teraz predstavuje 200 eur, pričom 60 im prispievajú zo svojho sociálneho fondu. Konečná suma je teda 140 eur. Rodičov mimo nemocnice to vyjde na 350 eur.
Predplavecká príprava
Nový objekt má kapacitu pre 120 detí, no jej potenciál je podľa Lapuníkovej oveľa vyšší. Na materskej či rodičovskej dovolenke totiž nemocnica eviduje 220 svojich zamestnancov. Do moderných priestorov teraz presunuli dve už existujúce triedy (z pôvodnej škôlky), v ktorých je spolu 35 detí. Celkovo majú k dispozícii šesť tried.
„Keďže sa naše kapacity rozšírili, otvárame brány pre všetky deti z Banskej Bystrice a okolia vo veku od troch rokov. Mali sme tu už deň otvorených dverí a rodičia boli príjemne prekvapení,“ tvrdí riaditeľka škôlky Mariana Urbáni. „Momentálne máme desať žiadostí o prijatie v rámci verejnosti,“ poznamenala. Predpokladá, že záujem ešte porastie, čo sa ukáže najmä počas májového zápisu.
Pripomenula, že ich stavba je moderná a priestranná. „Najväčším benefitom je, že disponuje bazénom, v ktorom budeme s detičkami realizovať predplaveckú prípravu. Veľkým plusom je infrasauna, takže môžeme posilňovať imunitu,“ podotkla riaditeľka. Upozornila tiež na ďalšie špeciality – sú nimi vyvýšené pódium, suché tobogany či vlastná telocvičňa.Čítajte aj Výzva pripomínajúca reality šou má prilákať farmárov. Je absurdné voziť jedlo cez pol planéty, prízvukuje Lunter
Lekár Martin Sedmina má v nemocničnej škôlke šesťročného syna. „Sme veľmi spokojní. Výhoda je najmä logistická, lebo nemusím riešiť, že ho najskôr musím odviezť a potom rýchlo utekať do práce,“ ozrejmil. „Jednoducho tu odstavím auto, dieťa nechám v škôlke a ja idem rovno do roboty. No a popoludní si ho vyzdvihnem a spolu ideme domov,“ konštatoval.
Vďaka tejto možnosti sa vyhýba aj stresovým situáciám – najmä v momentoch, keď sa nedá predpovedať, či sa v práci náhodou nezdrží. „Nemusím sa potom obávať, či sa autom dostanem cez zápchu na iné miesto včas,“ dodal.
Idú príkladom
Minister školstva Tomáš Drucker ocenil možnosť čerpania peňazí z európskych prostriedkov aj na takýto projekt. Priamo na mieste vyzdvihol krásne priestory a tiež fakt, že škôlka môže slúžiť aj obyvateľom v okolí nemocnice. „Stále hovorím, že budúcnosť je v školských laviciach a tá prvá práve v škôlkach. Najrannejší vek dieťaťa je rozhodujúci v tom, aké úspešné bude vo vzdelávaní a potom aj v živote,“ zdôraznil Drucker.Čítajte aj Slovenské zbrojovky mieria na nové kontrakty. Veľtrh v Rijáde im priniesol úspechy
„Vzdelanie je základom úspechu budúcnosti Slovenska. Osobitne to predprimárne je obrovskou príležitosťou, aby deti uspeli,“ zopakoval. „Robíme teda všetko pre to, aby sme zvyšovali počty kapacít po celom Slovensku. Z Plánu obnovy a odolnosti ich budujeme viac ako 11-tisíc (kapacít). Aby rodičia, ktorí chcú, mohli svoje deti dávať do škôlok už od troch rokov,“ uzavrel.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že takto to má vyzerať. „Je to spojenie zdravotnej, sociálnej, ale aj vzdelávacej infraštruktúry. Je tu bazén, sauna, krásny ľudský personál. Nemocnica v Banskej Bystrici ide príkladom,“ podotkol s tým, že bez ochoty, vízie a zdrojov, z ktorých viac ako polovicu zaplatila Rooseveltka, by to nešlo.
„Stojíme na pôde, kde prebieha výstavba špičkovej nemocnice a som nesmierne šťastný, že ten projekt je komplexný,“ pokračoval. Novú škôlku označil ako významnú doplnkovú službu. „Dôležité je, že neslúži len pre samotných zdravotníkov, ale celému mestu. Ide o projekt, na ktorý môžeme byť hrdí,“ doplnil.