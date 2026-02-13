Pravda Správy Regióny V Košiciach niekto strieľa po ľuďoch, viacerých zranil

V Košiciach niekto strieľa po ľuďoch, viacerých zranil

Polícia vyšetruje prípady, kedy v košickej mestskej časti Staré Mesto niekto strieľal po ľuďoch. Od začiatku roka ich eviduje päť.

13.02.2026 12:22
debata

Streľbu, pravdepodobne zo vzduchovej zbrane, zaznamenali aj koncom uplynulého roka, potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že došlo i k zraneniam. Na prípady upozornil denník Korzár, podľa ktorého sa stali na Kuzmányho sídlisku.

Vo všetkých tohtoročných prípadoch polícia prijala oznámenie na tiesňovej linke. „Jeden skutok policajti preverujú ako podozrenie zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví, pretože doposiaľ neznámy páchateľ vystrelil z doposiaľ nezistenej strelnej zbrane a zasiahol poškodeného muža. Mužovi bol pri lekárskom ošetrení vybratý projektil, bol zaistený a bol zaslaný na kriminalisticko-expertízne skúmanie,“ uviedla.

Dráma v Košiciach: Muž držal ženu v byte proti jej vôli. Zákrok polície zachytili telové kamery
Video
Archívne video. Košickí policajti zasahovali počas noci v podkrovnom byte po oznámení od ženy, že ju tam muž držal proti jej vôli. Oznamovateľka plakala, prosila o pomoc a mala strach o svoj život, keďže muž podľa jej slov hrozil, že sa stane jeho obeťou. Informovala o tom v nedeľu košická krajská polícia na sociálnej sieti. / Zdroj: Polícia FB

Štyri skutky z tohto roka nateraz objasňujú ako priestupky. V dvoch prípadoch došlo k drobným poraneniam, v jednom oznamovateľ vec nechcel riešiť cestou polície a v jednom prípade bola poškodená sklená výplň v blízkom obchodnom centre.

Polícia vyšetruje aj prípad z 28. decembra 2025, kedy niekto vystrelil pravdepodobne zo vzduchovej zbrane a zasiahol ženu. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Zaistený projektil skúmajú.

Podľa Ivanovej nateraz nie je možné potvrdiť ani vylúčiť prípadnú súvislosť týchto prípadov. „Všetkým uvedeným skutkom policajti venujú náležitú pozornosť a vo veci aktívne konajú. Zaistených už bolo päť vzduchových zbraní patriacich jednej osobe, avšak odborným vyjadrením a znaleckým skúmaním nebola zistená zhoda zo zaisteným brokom a strelnými zbraňami,“ dodala.

Ďalšie konkrétne opatrenia vykonávané na vypátranie páchateľa podľa polície nie je z taktických dôvodov vhodné podrobne špecifikovať.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Košice
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"