Desivé video zrážky s vlakom. Takto to vyzerá, keď niekto ignoruje signalizáciu

„Podľa doterajších zistení mal vodič na vozidle zn. BMW 520 jazdiť po ceste č. III/1142 v úseku Kuklov-Čáry v okrese Senica. Na železničné priecestie vošiel v čase, keď už výstražné zariadenie signalizovalo príchod vlaku dvoma prerušovanými červenými svetlami. Nárazu auta do nákladnej vlakovej súpravy sa však už zabrániť nepodarilo," napísali policajti na sociálnej sieti.
Vďaka kamerovým záznamom a znalosti policajtov sa vodiča aj jeho spolujazdca podarilo rýchlo vypátrať.
„Presné príčiny a okolnosti nehody sú v štádiu objasňovania," uviedli policajti.
40-ročný vodič podľa mužov zákon nie je držiteľom vodičského oprávnenia a v čase jazdy mal už trikrát uložený právoplatný zákaz viesť všetky motorové vozidlá. „Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci prečinu marenie výkonu úradného rozhodnutia, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky," doplnili policajti a pripomenuli, že keď na priecestí svieti červená, nie je to odporúčanie. Je to jasné STOP.