Nešťastie na východe. V potoku v obci Rokycany našli maloleté dieťa

V potoku Svinka v obci Rokycany v okrese Prešov našli v piatok v čase obeda maloleté dieťa, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky. Dieťa bolo vrtuľníkom prevezené do nemocnice. „Polícia udalosť dokumentuje, preveruje všetky okolnosti prípadu,“ povedala Ligdayová.
Podľa informácií TV Markíza spadol do vody trojročný chlapec, ktorého síce vytiahli z rieky, ale bol výrazne podchladený. Na mieste mu prvú pomoc poskytol starosta obce Róbert Šoltis. Chlapcovi chcel pomôcť s defiblirátorom, systém si však výboj nevyžiadal. Oživoval ho teda dýchaním z úst do úst, kým na miesto neprišla záchranka, no srdce podľa jeho slov dovtedy nenaskočilo.
Hrozivá zrážka na priechode. Ženu zrazilo auto, keď naň vbehla na červenú
Video
Na križovatke ulíc Dornych a Zvonařka v Brne došlo k vážne vyzerajúcej dopravnej nehode. Chodkyňa stredného veku vstúpila do vozovky na signál „Stoj“ a dostala sa priamo pred rozbiehajúce sa autá. Vodič v bližšom jazdnom pruhu dokázal včas zabrzdiť, no vodič vo vzdialenejšom pruhu už ženu pre zakrytie výhľadu nestihol zaregistrovať a došlo k zrážke. Zranenej žene bola okamžite poskytnutá prvá pomoc, keďže nehoda sa odohrala priamo pred očami zdravotníckych záchranárov čakajúcich na zelený signál. Prípad slúži ako varovanie pre chodcov, pretože štatistiky z roku 2025 v Juhomoravskom kraji ukazujú, že takmer každú tretiu nehodu s účasťou chodca spôsobí jeho vlastná chyba alebo nepozornosť; z celkových 307 nehôd ich chodci zavinili 109, čo predstavuje mierny medziročný nárast. / Zdroj: Policie ČR