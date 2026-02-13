Na R1 za Šintavou skončil autobus v poli, hlásia zranených

Na rýchlostnej ceste R1 za Šintavou v okrese Galanta smerom do Nitry zišiel autobus mimo vozovky. Skončil v priľahlom poli, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová, hlásené sú tri ľahšie zranenia.
TASR
13.02.2026 15:21 , aktualizované: 15:46
„Vodič autobusu mal z doposiaľ nezistených príčin zísť s autobusom mimo cesty. Policajti po príchode na miesto podrobili vodiča dychovej skúške, s negatívnym výsledkom. V autobuse sa v čase udalosti malo viesť 13 cestujúcich,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Zlatica Antalová.
Pri nehode sa zranil vodič a ďalší dvaja cestujúci. „Všetci boli prevezení na ošetrenie do galantskej nemocnice. Premávka na diaľnici R1 bola čiastočne obmedzená. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ dodala.
Dopravná nehoda sa stala na 22. kilometri rýchlostnej cesty. Zelená vlna STVR informovala o približne 15-minútovom zdržaní. Blokovaný bol pravý jazdný pruh. Na mieste boli záchranné zložky. Aktuálne je už úsek bez zdržania.
