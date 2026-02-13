Pravda Správy Regióny FOTO: Vážna nehoda pri Trebišove: Pri zrážke dvoch áut zahynul vodič

FOTO: Vážna nehoda pri Trebišove: Pri zrážke dvoch áut zahynul vodič

K tragickej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel došlo v piatok dopoludnia na obchvate mesta Trebišov, na ceste I/79 pri križovatke s Družstevnou ulicou. Vodič jedného z áut pri nehode na mieste zahynul. Informovala o tom polícia s tým, že úsek cesty I/79 po nehode dočasne uzavrela v oboch smeroch.

13.02.2026 15:39
nehoda, trebišov Foto:
Vážna nehoda pri Trebišove.
debata

Podľa predbežných informácií polície vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste v smere od obce Veľaty na Nový Ruskov, následkom čoho došlo k zrážke. Polícia uviedla, že v jednom z áut utrpeli tri osoby zranenia predbežne ľahšieho charakteru. „U staršieho vodiča druhého vozidla bol na mieste konštatovaný exitus,“ skonštatovala ďalej.

Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Policajti vykonali potrebné úkony smerujúce k riadnemu zadokumentovaniu dopravnej nehody. Na objasnenie presných príčin a okolností nehody bol do konania prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy.

Vážna nehoda pri Trebišove. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj
nehoda, trebišov Vážna nehoda pri Trebišove.

„V súvislosti s dokumentovaním dopravnej nehody bola cesta I/79 dočasne uzavretá v oboch smeroch, pričom doprava bola odkláňaná policajnými hliadkami na obchádzkové trasy,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Na mieste zasahovali aj trebišovskí hasiči, ktorých k udalosti vyslali krátko po 9.30 h. Po príchode na miesto zistili, že sa tam nachádza sedem rôzne zranených osôb. „U jednej z nich príslušníci okamžite začali vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Napriek maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek sa túto osobu nepodarilo oživiť,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (HaZZ) na sociálnej sieti.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"