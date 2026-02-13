Pravda Správy Regióny Vyšetrovateľ obvinil muža z vraždy matky s dcérou v Leviciach. Polícia zadržala aj jeho syna

Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol obvinenie voči 40-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy. Obvinenie súvisí s nálezom dvoch tiel v Leviciach. Telá bez známok života našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy vo štvrtok v ranných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

13.02.2026 17:15 , aktualizované: 17:53
Miesto činu v Leviciach.
Podľa vyjadrenia polície o život prišla matka a jej maloletá dcéra. Na mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.

Polícia v piatok zároveň zadržala 17-ročného študenta strednej školy. Ide o syna 40-ročného muža, ktorý mal v Leviciach vo štvrtok zavraždiť ženu a jej maloletú dcéru. Zadržanie syna súvisí s jeho aktivitou na sociálnej sieti. Polícia sa zatiaľ k dôvodom zadržania syna nevyjadrila, okolnosti preveruje.

