Vyšetrovateľ obvinil muža z vraždy matky s dcérou v Leviciach. Polícia zadržala aj jeho syna

Podľa vyjadrenia polície o život prišla matka a jej maloletá dcéra. Na mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Polícia v piatok zároveň zadržala 17-ročného študenta strednej školy. Ide o syna 40-ročného muža, ktorý mal v Leviciach vo štvrtok zavraždiť ženu a jej maloletú dcéru. Zadržanie syna súvisí s jeho aktivitou na sociálnej sieti. Polícia sa zatiaľ k dôvodom zadržania syna nevyjadrila, okolnosti preveruje.Čítajte viac Polícia zverejnila fotku z miesta otrasného činu: Muž v Leviciach brutálne zavraždil ženu s maloletou dcérou