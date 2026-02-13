Vyšetrovateľ vzniesol voči žene obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy po dôkladnom zadokumentovaní miesta činu, po vykonaní potrebných procesných úkonoch a následnom vyhodnotení dôkazov. „Na prípade naďalej intenzívne pracujeme a z uvedeného dôvodu nie je možné k nemu nateraz poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.Čítajte viac Muž vo Vrútkach zomrel násilnou smrťou, podozrivú ženu policajti zadržali
Polícia obvinila ženu za násilnú vraždu vo Vrútkach. Spracovala podnet na jej väzbu
Za násilné usmrtenie 53-ročného muža, ktorého telo bez známok života našla v stredu (11. 2.) polícia v jednom z rodinných domov vo Vrútkach, obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 38-ročnú ženu a spracoval podnet na návrh na jej väzobné stíhanie. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Foto: Pravda, ip