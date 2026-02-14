Miesto lásky na Liptove: v Ružomberku našli relikviu svätého Valentína. Pri nej si dávajú romantické sľuby

Celé dekády ležala unikátna relikvia v oltári kostola Povýšenia svätého Kríža na Kalvárii v Ružomberku nepovšimnutá. Omše sa tam konali iba raz ročne, pričom malý chrám v podstate používali len ako sakristiu. Zlom nastal s príchodom súčasných kňazov, ktorí v meste začali pôsobiť pred štyrmi rokmi – sakrálny objekt sa rozhodli sprístupniť verejnosti vo väčšej miere.
„Keď sme to upratovali a dávali všetko do poriadku, natrafili sme na mramorovú tabuľku, ktorá sa dáva do obetného stola, čiže oltára,“ povedal ružomberský kaplán Filip Orlovský. „No a na nej sme objavili nalepený starý papierik s latinským textom vytvoreným na písacom stroji,“ ukázal nám originál spomínaného „úlovku“.
Dôsledok doby
Kaplán vysvetlil, že dotknutý oltár konsekroval v štyridsiatych rokoch minulého storočia vtedajší biskup spišskej diecézy Ján Vojtaššák. „Píše sa tam, že ako biskup túto udalosť potvrdzuje a vkladá tam relikviu svätého Valentína,“ znovu zobral do rúk papierik a čítal nám z neho úsek, ktorý o tejto udalosti hovorí.
„Keď prišiel otec biskup požehnať Kalváriu, bola to veľká slávnosť pre mnohých z okolia Ružomberka, aj z celého Liptova či Dolnej Oravy,“ poznamenal Orlovský. Je ale zvláštne, že na túto vzácnosť akoby sa zabudlo. „Za socializmu sa na toto posvätné miesto chodievali ľudia prechádzať, no kostolík bol zatvorený. Jednoducho sa o tom nevedelo, čo bol zrejme dôsledok doby,“ mieni.
Je rád, že nakoniec tento unikát uzrel svetlo sveta. „V našich starých kostoloch objavujeme kadečo, rôzne staré predmety. Relikvia je ale niečo extra. Teraz sa snažíme, aby si ľudia možno viacej uvedomili, čo tu vlastne máme," podotkol. Pripomenul, že svätý Valentín je patrónom zaľúbených a preto v deň, keď kalendár ohlasuje jeho meniny, pozývajú všetkých manželov na omšu, ktorá sa koná 14. februára o desiatej hodine.
„Priamo pri relikvii, čiže pri oltári, v ktorom je uložená, si môžu obnoviť svoj manželský sľub,“ pokračoval kaplán. Spresnil, že kostol je prístupný nielen celú sobotu, ale tiež nedeľu (15. februára). V rámci Národného týždňa manželstva majú pre všetky takéto páry, ktoré prídu, pripravené aj prekvapenie v podobe malého darčeka. O čo konkrétne ide, neprezradil. „Téma je tu a teraz, takže ide o niečo, čo to symbolizuje,“ usmial sa tajnostkársky.
Veľký záujem
Čo sa týka samotnej relikvie, doteraz nie je úplne jasné, o akú časť svätého Valentína ide. „Presne to asi nezistíme, ale väčšinou to v takýchto prípadoch zvykne byť z kostičky. Je to taká tmavšia časť z jej úlomku,“ priblížil duchovný. A odkiaľ konkrétne vlastne pochádza? „Z biskupského úradu, kde doteraz majú v archíve množstvo relikvií,“ vysvetlil kaplán. „Kam až história tohto originálu siaha, sa ale povedať nedá,“ konštatoval.
To, že relikvie sa umiestňujú do oltára, má súvislosť s prvými kresťanmi, ktorí sa schádzali a slávili liturgie na hroboch svätých. „Predstavuje to stále spojenie s nebeskou Cirkvou,“ objasnil Orlovský. Isté je, že ružomberský objav v kostolíku na Kalvárii vyvolal veľký záujem hneď po jeho prvom zverejnení.
„Už 14. februára 2023 tam bola prvá púť manželských párov, ale aj snúbencov, ktorí sa boli pomodliť pri tomto svätcovi a poprosiť o trvácnosť svojich vzťahov. Počas leta sa tam každú nedeľu konali sväté omše a toto sakrálne miesto si získalo srdcia mnohých ľudí,“ uviedla vtedy Farnosť sv. Ondreja v Ružomberku.
Krátko nato preto nikoho neprekvapila ani žiadosť mladého snúbeneckého páru, ktorý chcel uzatvoriť sviatosť manželstva práve na tomto mieste. Keďže sobáš sa tam nikdy predtým nekonal, museli najskôr zabezpečiť všetky právne úkony a povolenia, ktoré odsúhlasil administrátor diecézy a tým dal dovolenie k sláveniam takýchto obradov v tamojšom kostolíku. Historicky prvá svadba sa tam konala v októbri 2023. „Nie je to úplne bežný priestor na takéto udalosti, ale odvtedy sme tam mali už ďalšie sobáše, aj požehnania zasnúbených,“ uzavrel Orlovský.