Košická Hlavná ulica prejde obnovou: pri Dolnej bráne bude mať novú tvár. Schuster si zaspomínal, ako vznikol projekt

Pre upresnenie ide o úsek od Dolnej brány až po Rooseveltovu ulicu. Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka ide o pokračovanie aktivít, ktoré už mesto rozbehlo, či už ide o revitalizovaný park medzi fontánou a divadlom, spievajúcu fontánu alebo zmeny v Mestskom parku.
Mesto sa aj vďaka eurofondom posúva ďalej. „Celý tento priestor má svoje drobné statické poruchy, ale zároveň je tu problém s hydroizoláciou. Takže celé podzemné múzeum má problém s vodou. Na povrchu je časť cyklotrasy a chodníka výškovo posunutá. Je to práve kvôli vode, preto potrebujeme niektoré úpravy,“ vysvetlil primátor.
Musia to stihnúť do maratónu
Na rekonštrukciu spomínanej južnej časti Hlavnej ulice s rozlohou takmer 5-tisíc m² mesto vyčlenilo 2,7 milióna eur, spoluúčasť je osem percent. Práce na oprave potrvajú približne sedem až osem mesiacov. „Zhotoviteľ vie, že to musí urobiť tak, aby to stihol do maratónu, ktorý bude už tradične prvú októbrovú nedeľu. Sme v časovej tiesni, preto potrebujeme stavbu otvoriť čo najskôr. Pre Košičanov je dôležité, že prvé práce sa začínajú už v utorok,“ upresnil Polaček.
To znamená, že stavebná firma začne privážať materiál a pribudne aj oplotenie. Preto podľa primátora treba dočasne rátať s obmedzeniami. „Budú sa týkať peších a predovšetkým majiteľov prevádzok v tejto časti Hlavnej ulice. Snažili sme sa však vyjsť v ústrety tak, aby mohli čo najlepšie fungovať. Obmedzenia tu však budú a sú nevyhnutné,“ podotkol Polaček.
Po 30 rokoch čaká južnú časť košickej Hlavnej ulice rekonštrukcia. Ide o úsek od Dolnej brány po Rooseveltovu ulicu.
Rekonštrukcia sa podľa Polačeka netýka len revitalizácie dlažby, ale aj hydroizolácie. Pribudnú aj rôzne doplnky, ktoré táto časť Hlavnej ulice potrebuje, či už ide o lavičky alebo ďalšie stromy. Pokiaľ ide o Dolnú bránu, ako mesto chceme, aby toalety, ktoré tu sú, fungovali ešte lepšie a zároveň boli bezbariérové,“ vyratúval primátor ďalšie plusy rekonštrukcie. Na druhej strane musia Košičania aj návštevníci metropoly východu rátať s tým, že podzemné archeologické múzeum bude počas rekonštrukcie zatvorené.
Od poslednej rekonštrukcie ubehlo 30 rokov
Primátor pripomenul, že posledná rekonštrukcia prebehla ešte v roku 1997, teda pred takmer 30 rokmi. Mesto na ňu chce nadviazať a urobiť všetko, čo je potrebné. „V závere roka si pripomenieme 45 rokov od chvíle, keď sa z Hlavnej ulice stala pešia zóna. Preto som pozval aj pána prezidenta Schustera a poprosil ho, či by sme nenadviazali na spoločné kontrolné dni. Či by občas neprišiel, rád si nechám poradiť. Pán prezident si určite rád zaspomína na veci, ktoré v tejto časti Hlavnej ulice vznikali,“ uviedol primátor, pričom sa Rudolfovi Schusterovi poďakoval za podporu pri príprave rekonštrukcie.
{* sablona=„citajte_viac“ | clanok=„785554“ | popisok=„citajteViac“ } . { koniec-sablona *}
Polaček upriamil pozornosť aj na obnovu potôčika. Dá sa povedať, že poriadne netečie už niekoľko desaťročí. „Je to tak kvôli spomínanej hydroizolácii a ďalším obmedzeniam. Vrátime sem skvost, ktorý tu pán prezident pred takmer 30 rokmi doplnil,“ dodal Polaček.
Potôčik je odkazom na históriu
Exprezident a bývalý primátor Rudolf Schuster upozornil na to, že v prípade potôčika nešlo o rozmar. „Potok tam kedysi bol. Voda je tam aj dnes, ale treba ju vytiahnuť,“ vysvetlil Schuster. Doteraz si myslí, že okolnosti, kvôli ktorým potôčik v tejto časti Hlavnej ulice nemohol veľmi tiecť, boli zvláštne. „Dúfam, že znovu ožije. Predtým na to boli rôzne názory. Potôčik fungoval veľmi krátko. Mám podozrenie, že nešlo o náhodu, že izolácia nefungovala. Inde bola dobrá a práve tu nie. Niekomu to možno prekážalo,“ myslí si Schuster.
Podčiarkol, že chce len jedno – aby sa do mesta vrátila voda. Podľa neho patrí do Mestského parku, na Moyzesovu aj na Hlavnú ulicu. „Toto bol len začiatok. Chcel som nabudiť ľudí, že na Hlavnej ulici bol ostrov vytvorený potokom, na ktorom bol Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala, Urbanova veža aj divadlo,“ informoval prezident s odkazom na históriu.
Pozornosť upriamil aj na ďalší fakt. „Ak sa niečo neudržiava 30 rokov, potrebuje to rekonštrukciu. V tomto prípade nejde o nejakú novú rekonštrukciu, aby si tu niekto robil pamätník. S tým by som nikdy nesúhlasil,“ uzavrel Schuster.